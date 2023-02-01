特企／唐綺陽公布幸運結「晶」　晶彩盛年高粱酒限量上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
黑松首次聯手金酒與有「國師」之稱的知名占星專家唐綺陽合作推出「晶彩盛年金門高粱酒」系列首部曲，並採用Swarovski元素頂級璀璨藍晶，搭配躍然於大橢圓形花式寶石的銀兔，打造出首支融合中西好運的金門高粱酒！
唐綺陽據今年星象運勢推敲出年度幸運色—藍綠色，因此瓶身設計特別以Swarovski元素璀璨藍晶精心打造，承載了滿滿的祝福寓意，唐綺陽也表示：「2023 年冥王星首次進入水瓶座，會有許多發展、新格局的可能性，只要有所付出，就有實踐所願的機會。」期許新的一年都能「晶」想事成，注入極致祝福的「晶彩盛年高粱酒」，象徵著希望與實現美好的意涵，絕對是送禮收藏皆宜的夢幻逸品。
採用超大30mm珍稀藍晶 打造高顏值高粱酒傳遞真摯祝願
「晶彩盛年金門高粱酒」融合東西文化的祝福元素，打造出前所未有的美好寓意，不僅是一支高粱酒，更是藝術品。其所採用的Swarovski元素Oval fancy stone蛋型水晶代表了希望、重生的美好涵義，也代表了「晶」想事成的祝福；簡約俐落的瓶身設計，搭配現代幾何美學手法重新詮釋Swarovski水晶綻放的耀眼光芒，更凸顯了璀璨藍晶的高貴與質感；瓶蓋上飛躍的銀兔更是畫龍點睛，兔躍新春的無畏姿態傳遞出新的一年要繼續勇往直前，並期許大家在2023年鴻兔大展，在國師的祝福下「晶」想事成！
全台限量2萬瓶開賣！唐綺陽2/2搶先開箱贈送
「晶彩盛年金門高粱酒」全台限量20,000瓶今日開賣，除了獨特造型外更搭配特調酒體，豐富的果乾窖陳香氣層層疊加，入口的豐潤口感搭配果香的酸甜味，尾韻的熟糧香與梅麴味，給味蕾出其不意的層次驚喜，象徵一整年的好運連連！唐綺陽也將於2/2（四）晚上8點於粉絲專頁直播開箱並送出2023年度最閃「晶彩盛年高粱酒」，千萬不能錯過！即日起於全台地區酒類專賣店限量販售，詳細購買資訊請參考58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！