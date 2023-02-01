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50歲男子「腎結石」痛如腰斬！醫示警：復發率高恐無症狀、應定期超音波檢查

50歲男子「腎結石」痛如腰斬！醫示警：復發率高恐無症狀、應定期超音波檢查
50歲男子「腎結石」痛如腰斬！醫示警：復發率高恐無症狀、應定期超音波檢查

每日健康-每日都做得到的健康

一名50歲的男性會計員每天都埋首工作10小時，平時就會偶發腰背痛，一直以為是久坐工作姿勢不良造成的，直到有一天痛感竟然從右腰延伸到鼠蹊部，劇痛讓整個人揪成一團在辦公室座位上直冒冷汗，因此緊急被同事送到急診，經過醫師的會診、超音波檢查後，發現患者有數顆腎結石，也塞住了輸尿管。

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泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修在臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》發文說明，尿路結石是很常發生的疾病，由於結石的位置或大小不同，很多人平時沒有什麼症狀，有時是透過健檢時腹部超音波才發覺，儘管小的結石有機會從輸尿管排出，但是若變成尿路阻塞，輸尿管肌肉痙攣或結石引起局部發炎、腫脹，就會讓患者突發急性劇烈腰痛，並且痛感可能延伸至腹股溝或睪丸。

泌密會客室 授權提供
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腎結石痛起來堪比女人生產時的疼痛

泌密會客室解釋，結石在不同位置、滾動位移都會造成偶發陣痛，可能發生在背部或下腹部單側或雙側的劇烈疼痛，以及在輸尿管移動時痛感會延伸到腹股溝、鼠蹊部或會陰部，也就是腎結石轉移痛的現象。

像藝人胡瓜就曾說，自己腎結石痛起來像是腰被撕裂般地疼痛，即使打止痛針都壓不住，藝人康康也曾經半夜因結石掉到輸尿管，腹部劇烈絞痛，忍痛了一整晚趕緊上醫院診治。

腎結石都會痛嗎?

藝人于美人自述在2014年就發現輸尿管結石，也沒有特別痛感，當時以體外震波治療，直到2019年又發現左腎臟出現大量結石，緊急進行了6小時軟式輸尿管鏡碎石手術，取出108顆大小不一的腎結石，才得以化解危機。

泌密會客室提醒大家，現代人工作忙碌、飲水量又不足，因此台灣人的尿路結石比例近一成，而且復發率又高，呼籲民眾定期做腎臟超音波檢查，才能即早使用體外震波或軟式輸尿管鏡碎石手術等治療。

 

本文經 陳偉傑醫師、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導

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