50歲男子「腎結石」痛如腰斬！醫示警：復發率高恐無症狀、應定期超音波檢查

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腎結石痛起來堪比女人生產時的疼痛
泌密會客室解釋，結石在不同位置、滾動位移都會造成偶發陣痛，可能發生在背部或下腹部單側或雙側的劇烈疼痛，以及在輸尿管移動時痛感會延伸到腹股溝、鼠蹊部或會陰部，也就是腎結石轉移痛的現象。
像藝人胡瓜就曾說，自己腎結石痛起來像是腰被撕裂般地疼痛，即使打止痛針都壓不住，藝人康康也曾經半夜因結石掉到輸尿管，腹部劇烈絞痛，忍痛了一整晚趕緊上醫院診治。
腎結石都會痛嗎?
藝人于美人自述在2014年就發現輸尿管結石，也沒有特別痛感，當時以體外震波治療，直到2019年又發現左腎臟出現大量結石，緊急進行了6小時軟式輸尿管鏡碎石手術，取出108顆大小不一的腎結石，才得以化解危機。
泌密會客室提醒大家，現代人工作忙碌、飲水量又不足，因此台灣人的尿路結石比例近一成，而且復發率又高，呼籲民眾定期做腎臟超音波檢查，才能即早使用體外震波或軟式輸尿管鏡碎石手術等治療。
本文經 陳偉傑醫師、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導
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