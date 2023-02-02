地中海貧血補２營養，別補鐵！輕度卻有症狀應找出原因防腸癌。

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地中海貧血易頭暈等症狀，多數患者是輕度、無症狀。
嫚嫚營養師表示，地中海貧血是一種基因缺陷使得紅血球異常的疾病，紅血球容易破裂使得功能異常，出現貧血症狀，包括臉色蒼白、頭暈目眩、心悸、呼吸急促、注意力難集中、焦躁、易怒、疲倦、嗜睡，重度者甚至危及性命安全。據調查，台灣約有6%左右的人有地中海貧血，約每100人就有6人有，不過絕大多數患者是輕度、沒有症狀，狀態如常人一般。
地中海貧血大多輕度、無症狀，輕度、有症狀找出原因防腸癌。
嫚嫚營養師表示，多數的地中海貧血患者是在產檢、抽血、健檢等檢查後發現，這意味著通常都會是屬於輕度、無症狀患者。但確診也容易讓人誤以為平時的頭暈等貧血症狀，就是因為地中海貧血所引起，實則不盡然。也就是說，日常所感受到的貧血症狀，其實很有可能是其他貧血所致，有兩種甚至以上的貧血問題。
貧血的種類相當多，包括地中海貧血、缺鐵性貧血、惡性貧血等，各項癌症初期症狀也多是以貧血表現，大腸癌就是其中之一，這些問題都有可能同時存在。換言之，除了地中海貧血，也可能有其他疾病正蠢蠢欲動。另以常見的缺鐵性貧血來說，容易發生在有生理期的女性及素食者，原本基因缺陷就存在著地中海貧血，又因生理期等因素，就同時有地中海貧血和缺鐵性貧血。
因此若平時就有感受到明顯的貧血症狀，不論是否確認有地中海貧血，都還是建議更進一步檢查，了解身上究竟有哪些貧血問題，並予以治療或從生活改善。
地中海貧血別亂補鐵易傷身，營養師：該補的是葉酸、B12。
貧血的日常保養、養生之道，先清楚了解是哪一種貧血非常重要。嫚嫚營養師舉例，像是缺鐵性貧血的重點自然就是需要補鐵，但地中海型貧血並非缺鐵所致，且中、重度患者還容易因紅血球破裂，使得紅血球內部的鐵沉積於體內，過度補鐵不僅沒有改善效果，反而容易讓鐵沉積更多、過多，加速身體氧化、傷害各個器官。因此建議地中海貧血患者最好避免高鐵質的鴨血、豬血等，而豬、牛、羊等也鐵質較豐富的紅肉也建議酌量，約一周吃二至四次。
地中海型貧血攝取營養，會建議補充葉酸、B12等紅血球製造所需的原料，雖地中海貧血為基因疾病現無法治癒，飲食也無法達治療效果，但可在紅血球製造時確保原料足夠，以免貧血症狀加重或持續。葉酸在絕大多數的綠色蔬菜可吃到，還有鷹嘴豆、黑豆、黃豆、紅豆、綠豆等各豆類，菇類也有豐富的葉酸。至於B12常見攝取來源包括紅肉、肝臟類食物，不過因為需要避免攝取過多鐵質，較不建議從紅肉攝取，可從營養品或沙丁魚、鮪魚等海鮮類攝取。
產檢抽血、羊膜穿刺等檢查，是地中海貧血預防之道！
嫚嫚營養師也提醒，地中海型貧血預防關鍵就是血液檢查，特別提醒孕婦務必做產前檢查、更進一步羊膜穿刺確認，倘若女方有地中海貧血、男方也有，即便都是輕度、無症狀，也有可能生下重度地中海貧血寶寶，將大大考驗將來寶寶和家庭的生活品質，會須考量是否終止妊娠。了解疾病、養成良好的養生之道，並做好預防，更有助身體驗康！
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