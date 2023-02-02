產檢一次拿兩本！準爸爸實體手冊2/1上路　助攻成為神隊友

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準媽咪孕產期 準爸爸來守護根據美國婦產科醫學會(ACOG)指出，若懷孕期間伴侶能彼此支持，除了能減緩孕期的不舒服覺，且身心較愉悅的孕婦，早產發生率也相對較低。國民健康署為了幫助準爸爸在伴侶於孕期及產後的衛教訊息，成為準媽咪的神隊友，「爸爸孕產育兒衛教手冊」除了提供準爸爸們在孕期照護及1歲前的育兒知識及技巧，亦彙整政府提供的育兒資源，成為準爸爸專屬的孕產育兒寶典，有需要的民眾可向當地衛生局或產檢院所索取。
媽咪孕產3部曲 準爸爸助攻要點第一孕期（懷孕未滿13週）：正在準備懷孕的女性，如果月經沒來，約5-6週左右就能準備驗孕囉！若是確定懷孕，約在第8-12週就能在產檢院所領到孕婦健康手冊及「爸爸手冊」，準爸爸記得先閱讀，可以利用「陪產檢及陪產假」陪伴準媽咪一起去做定期的產前檢查。
第二孕期（懷孕13至29週）：準爸爸可以開始陪同準備寶寶用品，多參與分攤家務，避免讓準媽咪太勞累，並規劃生產、坐月子方式、哺乳計畫等，也能參加一些準爸媽課程，並留意伴侶的體重控制，注意飲食的種類與營養是否攝取均衡等問題。
第三孕期（懷孕29週以上）：爸爸可以多幫伴侶按摩、關注孕媽咪需求，嚴重不舒服時，請教醫護人員意見。在懷孕37週至42週間，準媽咪隨時都會生產，準爸爸請記得備好待產包，了解產前的徵兆及做好生產的準備，並多善用正向話語鼓勵伴侶，幫助她分散疼痛注意力。
而生產時，準爸爸可以緊握伴侶的手，和她一起用力及放鬆．或者摸摸她的頭、臉，輕聲地鼓勵她。爸爸在寶寶和媽咪肌膚接觸時，可以幫忙抱好寶寶，和伴侶一起感受新生命誕生的喜樂。生產後需要適當休息和睡眠，請仔細留意她的需求，貼心給予照顧及陪伴。
如有其他孕產相關問題，也歡迎撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（國語諧音：抱緊您，抱緊您），將由專業人員為您解答，或至「孕產婦關懷網站」（https://mammy.hpa.gov.tw/）查詢孕期健康照護資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56661
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