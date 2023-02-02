個資也共享？iRent遭爆資料庫門戶大開　10萬用戶被看光

胡鑫宇案官方認定「自縊死亡」！傳家屬遭強制關飯店軟禁

▲江西15歲學生胡鑫宇在校離奇失蹤106天後，被發現在一牆之隔的校旁樹林中縊吊身亡，震驚社會。（圖／翻攝自南方周末）
▲江西15歲學生胡鑫宇在校離奇失蹤106天後，被發現在一牆之隔的校旁樹林中縊吊身亡，震驚社會。（圖／翻攝自南方周末）

國際中心楊智傑／綜合報導

離奇失蹤百日的15歲中國高一生胡鑫宇，時隔三個月後被發現屍體縊吊在學校附近國家儲備糧倉旁的小樹林，全案因疑點重重受到中國社會高度關注。根據今（2）日江西省官方召開記者會公佈的最終調查結果，官方稱屍體發現地為第一現場，且根據錄音筆內容表示胡鑫宇是「自縊死亡」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年10月江西省上饒市鉛山縣中學生胡鑫宇在校內離奇失蹤，經106天後其遺體才被發現在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁，由於失蹤死亡時間對不上、搜救百日無果、家屬多次發現與警方消息有出入等疑雲重重，引發中國網友與社會輿論高度討論，要求官方公佈最終調查結果。

▲中國江西高中男學生胡鑫宇失蹤。（圖／翻攝自微博）
▲中國江西高中男學生胡鑫宇失蹤畫面。（圖／翻攝自微博）
根據江西省官方今（2）上午10時召開最新記者會，《央視新聞》報導稱，官方表示在國內權威刑事技術專家現場指導下，經省、市、縣公安機關聯合工作專班展開調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑑定等工作，「認定胡鑫宇系自縊死亡，屍體發現地系原始第一現場。」

另外，在發現胡鑫宇遺體的同時，警方也在現場發現一支屬於胡鑫宇的錄音筆，外界質疑官方遲遲未公布錄音筆內容，但經江西上饒市政府人士證實，錄音筆已送往深圳權威機構檢測及鑑定，官方今亦表示，胡鑫宇錄音筆內容無合成和篡改情況，錄音筆中則有兩段錄音內容表達自殺意願。

《澎湃新聞》則在報導中附上官方提供的新聞稿內容，新聞資料中提到屍檢結果符合自殺特徵，並對其心理刻畫顯示胡鑫宇在失蹤前透露出嚴重心理問題，並於10月14日17時40分、23時08分分別錄製兩段內容表達自殺意願。

白紙運動期間大量轉發現場消息的推特帳號「李老師不是你老師」也針對此案發起投票徵詢網友意見，截至昨晚共有10萬名用戶參與投票，其中有73.4%的用戶不相信胡鑫宇是自殺身亡，19.9%的用戶認為無法判斷，只有6.7%的推友相信胡鑫宇是自殺身亡。

此外，推特帳號「新聞調查」也轉發微博上疑似是胡鑫宇家屬遭軟禁在飯店內，並被要求交出手機、禁止使用網路，疑似有意將其「封口」的消息。該消息尚未獲得證實，但截至目前為止胡鑫宇家屬仍未出面針對官方調查結果發表看法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

江西少年失蹤百日「自縊亡」！胡鑫宇懸案轟動全中國

胡鑫宇案謎團如雪球　中國網友質疑警方通報內容

江西少年失蹤百日亡　案件不單純全中國大猜謎

巷仔內／美日荷聯手制裁　中國晶片凜冬已至？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀