胡鑫宇案官方認定「自縊死亡」！傳家屬遭強制關飯店軟禁

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根據江西省官方今（2）上午10時召開最新記者會，《央視新聞》報導稱，官方表示在國內權威刑事技術專家現場指導下，經省、市、縣公安機關聯合工作專班展開調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑑定等工作，「認定胡鑫宇系自縊死亡，屍體發現地系原始第一現場。」
另外，在發現胡鑫宇遺體的同時，警方也在現場發現一支屬於胡鑫宇的錄音筆，外界質疑官方遲遲未公布錄音筆內容，但經江西上饒市政府人士證實，錄音筆已送往深圳權威機構檢測及鑑定，官方今亦表示，胡鑫宇錄音筆內容無合成和篡改情況，錄音筆中則有兩段錄音內容表達自殺意願。
《澎湃新聞》則在報導中附上官方提供的新聞稿內容，新聞資料中提到屍檢結果符合自殺特徵，並對其心理刻畫顯示胡鑫宇在失蹤前透露出嚴重心理問題，並於10月14日17時40分、23時08分分別錄製兩段內容表達自殺意願。
白紙運動期間大量轉發現場消息的推特帳號「李老師不是你老師」也針對此案發起投票徵詢網友意見，截至昨晚共有10萬名用戶參與投票，其中有73.4%的用戶不相信胡鑫宇是自殺身亡，19.9%的用戶認為無法判斷，只有6.7%的推友相信胡鑫宇是自殺身亡。
此外，推特帳號「新聞調查」也轉發微博上疑似是胡鑫宇家屬遭軟禁在飯店內，並被要求交出手機、禁止使用網路，疑似有意將其「封口」的消息。該消息尚未獲得證實，但截至目前為止胡鑫宇家屬仍未出面針對官方調查結果發表看法。
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