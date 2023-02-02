「同學因為我有皮膚病不敢跟我玩」　醫籲1件事，生活品質不打折

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藥物多樣化，病患選擇多國泰醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽表示，對於很多慢性皮膚免疫疾病，例如乾癬，異位性皮膚炎，圓禿或是慢性蕁麻疹，若患者是處於中重度的病情總是相當困擾。傳統上的治療，以藥膏及口服免疫抑制劑為主。藥膏塗抹對於大面積影響的患者，不僅僅是藥膏常常不夠用，藥效也無法控制住病情。口服免疫抑制劑則依不同的免疫抑制劑，而各自有不同的系統性副作用。
因此，現在正式進入生物製劑及小分子藥物活躍的年代。生物製劑，主要就是針對各個不同疾病，其引發的發炎路徑上的特定的細胞激素，所研發出拮抗的藥劑。由於是針對特定的細胞激素，所引發的全身性副作用比起傳統的免疫抑制劑當然會減少許多，例如說有些免疫抑制劑會影響血球生成，且大多會因肝腎功能影響代謝，顧密切抽血注意血球的變化及肝腎功能，乃為使用傳統免疫抑制劑重要的課題。
相對的，使用生物製劑則較為安全。一般傳統的免疫抑制劑多需每天至每周服藥，生物製劑則大多是每1-2個月去進行施打，且療效大多更佳，故對大部分的患者來說，生活品質會有大幅度的提升。
快速有效控制病灶相當重要乾癬的典型病灶，常出現在頭皮，關節處，易受傷的地方以及指甲。也因此乾癬的病灶常造成病人身心壓力極大，在工作及社交場合，許多病人常述說遭到不友善的對待，例如說有病患因乾癬狀況惡化，而遭游泳池拒絕入場，或是有人不管天氣多麼炎熱，一定穿著長袖長褲，深怕因為皮膚問題被別人歧視。
故如何快速且有效的控制病灶是相當重要的。目前針對乾癬，主要是有三路徑的生物製劑上市，分別是anti TNF-α，anti IL-17以及anti IL-23。anti TNF-α是較早開發的，但療效上比起較新的兩類生物製劑效果會略差。anti IL-17以及anti IL-23這兩類目前都能達到乾癬面積暨嚴重度指數(PASI)改善75%以上，甚或90%或100%完全改善。
生物製劑不是人人都適合生物製劑的使用也並非全無限制，由於有可能導致B及C型肝炎，還有肺部結核菌活化。使用前須確定帶原者目前的狀態，若是活化的狀態，則需先治療才能開始生物製劑的使用。其次，也因目前健保制度的規範，需達到中重度診斷標準，並使用過兩種免疫抑制劑搭配紫外光照治療至少三個月，仍無法達到治療療效方能符合健保規範。
生物製劑比起傳統治療價格要高昂許多，但較快速能達到控制的效果，對於工作或生活上需要的人，是較好的選擇。異位性皮膚炎目前也已有生物製劑上市，精確地阻斷異位性皮膚炎致病機轉中關鍵分子(IL-4/13)，但要符合健保給付條件，條件也需使用過兩種免疫抑制劑搭配紫外光照治療至少三個月。但不失為中重度患者，脫離系統性類固醇治療的利器。
及早接受治療，免除不必要的困擾小分子藥物，顧名思義就是分子量較小的有機化合物分子，以口服即可，對較懼怕針劑的患者是一個新的選擇。目前小分子藥物健保規範的適應症除了類風溼性關節炎，乾癬性關節炎，近期其中一種藥物也有異位性皮膚炎的適應症。根據研究顯示，圓禿和白斑都能藉由小分子藥物達到不錯的治療效果，但由於價格仍較為高昂，可能短期內較難普及。此外，小分子藥物的使用也需抽血監測血球的變化較為安全，另外也需注意是否增加帶狀皰疹的機會，故仍需醫師評估後使用。
慢性免疫皮膚疾病往往被視為無法治癒，現今隨著新型的藥劑逐步開發出來，能有良好的生活品質也不再遙不可及。所以及早接受治療，越能享受生活的美好!
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56618
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