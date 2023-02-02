專責病房、ICU收治創今年新高　非專責病床需求也增！病房開設將調整

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本土病例數與上週四相比上升41.5%，上升幅度逐漸下降，不過，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，春節過後病房收治人數增加，專責病房、專責ICU收治人數都來到今年最高點，非專責病房空床率也低於2成，因此病房開設情形將進行調整。
本土+26,793、死亡+74 新增2例兒童重症今日新增之26,793例本土病例，為12,043例男性、14,727例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。今日新增292例境外移入個案中，為154例男性、138例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月25日至今年2月1日。
近日，新增2例兒童重症部分，1例MIS-C、1例哮吼個案。其中，MIS-C個案為1歲男童，去年曾確診COVID-19，今年1月21日出現發燒、咳嗽等症狀，24日前往急診初步懷疑為肺炎，收治住院後出現皮疹、頸部淋巴結腫大等症狀，醫師診斷為MIS-C，給予藥物治療後，目前病況穩定，但仍在治療中。
指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為44例男性、30例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗，其中高達43例未接種過任何一劑疫苗。
指揮中心發言人莊人祥表示，原先週四死亡個案數相對都會較高一些，另外春節連假遞延通報，也是導致今日死亡個案數偏高的原因。
春節後病床需求增加 將調整醫療量能此外，指揮中心發現，春節過後病床收治人數有增加的情形發生，羅一鈞指出，今日專責病房收治人數有2624位，是今年1月1日以來的最高點，而專責ICU的收治人數為488位，也是今年1月1日以來的新高。
羅一鈞表示，春節後除了新冠病毒感染外，心血管疾病等的發作也使得醫療病床需求提高，在非專責ICU的部分，這兩天空床率都只有16.6%。
考量新冠感染與非新冠疾病的醫療需求需達平衡，羅一鈞宣布，北區、中區空床率較高的區域，原定500床以上、200-499床醫院應開設5%以上的專責病床，經過討論後決定將下調到4%以上，其他四個地區則維持目前開設比例。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56684
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