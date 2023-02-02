新北好運兔小提燈獲廣大迴響 2/5再加發1000份
「新北好運兔」小提燈日前首發受到民眾熱烈迴響後，不少民眾都在詢問後續發放資訊，對此民政局表示，除了各區公所在2/3、2/4多點發放，2/4晚上7點30分在新北燈會發送限量1000份特別版「開運兔寶寶」小提燈之外，再加碼2/5元宵節當天，在新北燈會發送1000份好運兔小提燈，與市民朋友一起歡度元宵。
生活中心/綜合報導
外型可愛的「新北好運兔」小提燈，有兩款造型及多種變化玩法，不但能當作提燈，也可以變身兔帽，充滿巧思的設計，在首發當日就吸引民眾提前排隊領取，不到半個小時，3000個提燈即發送完畢，有不少大小朋友甚至在現場就迫不急待地開始組裝，帶著兔帽遊燈會。
由於民眾詢問度不斷，民政局特別在2/5元宵節當天下午2點於燈會服務台再加發1000個，把能夠帶來幸運幸福、事事圓滿的好運兔送給更多民眾，讓闔家可以一起在元宵佳節組裝提燈，寓教於樂，增添美好過節氣氛。
各區公所也將在2/3、2/4分時段多點發送，還有公所也舉辦活動，邀請民眾一起鬧元宵，其中新莊區公所於2/5元宵節晚間6點在新莊廟街的「元宵踩街 兔GATHER」活動，歡迎大小朋友一起提燈遊廟街、轟炮台；永和區公所於2/3晚間7點在仁愛公園舉辦「2023元宵節暨音樂晚會」，並有為期一個月的千盞燈籠海燈會。
另外，萬里區公所2/5元宵節年度盛事「野柳神明淨港」，除了有「水裡來 火裡去」的宗教祈福儀式，及睽違2年回歸的「百人跳水」活動外，當天上午8時也將在野柳保安宮前發送小提燈，將平安及祝福送給市民；而石門區公所2/4晚間6點30分於石門實驗中學體育館舉辦「玉兔迎春慶元宵」晚會，安排了精彩的表演與有趣的猜燈謎活動，和市民朋友歡慶佳節。
各公所發送「新北好運兔」小提燈資訊詳見民政局官網，歡迎市民朋友一起參與。