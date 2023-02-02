特企／《女鬼橋:開魂路》奪台灣研發遊戲金獎

2023台北國際電玩展於2月2日正式開幕，其中最受矚目的開幕典禮現場揭曉「GAME STAR 遊戲之星」得獎結果，其中大宇資訊股份有限公司以《女鬼橋：開魂路》榮獲「台灣研發遊戲」金獎殊榮。
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此獎項是由兩萬多名玩家，經過網路投票選出，其中《女鬼橋：開魂路》從數十款台灣研發遊戲中脫穎而出，遊戲具獨創性，劇情創新且細膩，讓玩家們印象深刻，其中像是「動態捕捉與角色演出效果佳，遊戲場景水準之上。」、「環境音效烘托出夜間校園詭譎的氣氛。」以及讓人會心一笑的本土元素等都是受到玩家青睞的原因，因此獲得超高人氣，榮獲金獎。
女鬼橋製作人吳秉育上台領獎時面露靦腆笑容，第一次製作恐怖遊戲就獲得肯定，他開心表示「感謝大宇資訊的支持，以及同甘共苦的研發團隊互相協助支援，雖然製作過程遇到不少挫折，但如今都化為甜美的果實，堅持踏實的製作遊戲中每一個環節，讓玩家能玩到高品質的遊戲。玩家投票結果，讓我們的辛苦也是值得。」吳秉育也透露，玩家敲碗的女鬼橋續集正在如火如荼進行中，屆時將會有玩家意想不到的驚喜藏在遊戲中。
今年的電玩展大宇資訊參加商務區展出，主打自製遊戲，除了《女鬼橋：開魂路》，還有《海平線 無盡旅程》以及《仙劍客棧2》，持續以研發單機遊戲為目標。