室內口罩鬆綁延後宣布！　王必勝曝3大原因

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3原因未公布室內脫罩 醫療量能也是暫緩因素1月31日指揮中心臨時召開記者會，宣布入境政策鬆綁的相關消息，取消中國入境旅客唾液PCR，而0+7自主防疫期間的快篩措施，也改為有症狀時才須進行快篩檢測。
王必勝也在當日記者會上表示，室內口罩鬆綁會於本週宣布，實施方向會與韓國類似。許多民眾都相當關注，何時會發布口罩鬆綁的相關消息，但王必勝2月2日表示，口罩鬆綁措施還在研議中，相關政策將延遲宣布。
王必勝提到，未宣布口罩鬆綁的原因有三個。第一，近日加護病房佔床率相當高，根據指揮中心資料顯示，非專責ICU（收治一般重症病患）2月1日、2日空床率僅16.6%，專責ICU（收治COVID-19病患）則分別為18.6%、24.2%。
王必勝表示，醫療量能是口罩鬆綁的重要指標之一，加護病房佔床率高，表示國內醫療量能須加強注意。
各部會需再研議相關內容 也需觀察確診數反彈第二，口罩問題牽涉到所有國人，指揮中心在與各部會討論時，各部會皆提出不同的意見，相關內容還需要時間溝通、安排。
王必勝以教育部為例表示，2月13日為開學日，開學後口罩配戴的相關措施、安排，各教育團體、家長團體與教育部表達意見後，教育部會再綜合整理給予指揮中心回饋，之後再做相關的決定。
而公司行號、國防部等部會，針對口罩室內鬆綁也須進行相關業務的調整，王必勝提到，這些內容都還在研擬、溝通當中，等問題都解決了才會宣布實施日期。
第三，春節連假過後，本土確診數反彈，王必勝表示，雖然反彈幅度逐漸縮小當中，目前看起來這波反彈是遞延通報造成的效應，然而現在疫情仍在高點當中，指揮中心希望再多觀察幾天。
基於以上3個因素，指揮中心決定在延遲宣布口罩鬆綁政策，至於何時會公布？是否有確切的鬆綁指標？王必勝表示，醫療量能是否緩解、病例數是否穩定或下降，是防疫措施放寬的兩項重要指標，當這些指標達成便會宣布相關措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56688
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