天冷養生藥膳暖身　中醫師籲「切記1事」才能真正補到

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非補性食材適應任何人 應先認識自己體質嘉榮傳統醫學科中醫師唐佑任表示，台灣人冬天常吃含有人參、當歸、肉桂、熟地等藥材調製的補湯，希望能氣血雙補，驅風散寒，但此種溫補藥膳僅適合少數體質偏寒涼者；現代人營養過剩、運動不足，作息不正常，體質多偏濕熱，若一味溫補容易長痘子或引發紅疹過敏，使痰飲體質加重，導致腸胃不適，影響消化功能；若是寒熱或虛實夾雜的體質，純粹溫補也容易導致有口乾舌燥、失眠多夢、心煩盜汗等上火症狀。
藥膳區分3類 各體質對應進補建議一次看針對不同體質，唐佑任醫師給予對應的進補建議，中醫理論將藥膳區分溫補、平補與清補3類，市面上的薑母鴨、羊肉爐、大補湯多屬「溫補」藥膳，功效可促進血液循環、暖活身體，適合寒涼體質的人適量進補，平日亦可善用丁香、紅參、天麻、五味子、何首烏、熟地黃、當歸、小茴香等藥材入菜溫補。
氣血充足且運行順暢的健康體質，可採用性味平和、容易吸收的食材「平補」，例如秋天用百合、白木耳、茯苓、蓮子入菜，寒冬在菜餚中加入黃耆、大棗及枸杞燉補，達到補氣養血及禦寒作用；至於易口乾上火的燥熱體質，就更適合使用「清補」藥材，例如石斛、沙參、玉竹、天門冬、女貞子、生地黃等寒涼退火、清熱解毒的藥膳入菜。
牢記進補忌宜 避免反害其身冬令時節賣場調配好的藥燉包（組成為當歸、熟地、黨參、黃耆和陳皮等），兼具美味及藥效，性味平和，適合大部分人使用。唐佑任醫師建議，除了單獨煎煮飲用，也能加入排骨、雞肉或菇類、蔬菜，熬煮成藥膳湯品進補；但須注意高血脂、痛風等慢性疾病患者，不宜添加海鮮或動物內臟等配料；腸胃功能虛弱，容易腹瀉、腹脹者更要小心用量，避免過於滋膩而引起消化不良。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56663
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