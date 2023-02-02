連靜雯登大螢幕！自爆「夠老」才拿下《一起一起》女主角

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連靜雯今日受訪，表示當時聽完這個熱血故事後，問導演：「為何會找我？」豈料導演竟然回答：「我找這個人，是很認真的！還特別去Google哪位女星超過40歲以上，夠老，我才要找！」讓她哭笑不得：「蛤？Okay。」但她也補充說道，因為這是真實故事改編，必須要有點社會歷練，真的也不能太年輕。
連靜雯也談到「被打動的原因」，她說她光是看紀錄片，就想說：「哇！有一個人可以拍紀錄片、堅持跳啦啦長達10年，最重要是他們都是無酬，他們無酬的這樣自發性練習，然後去很多地方表演，我是被這件事情打動！就覺得好啊！這麼熱血這麼激勵，我一定要參與」。
連靜雯坦言，在拍攝過程中發生許多狀況，導致前一晚準備的東西，隔日會因場地問題而臨時更改拍攝內容，讓她直呼：「需要隨時做好準備！」至於談到在電影中和周孝安的曖昧戲，她也被問及現實生活中的感情，她假裝變臉，冷冷地回4字：「沒有，謝謝！」接著解釋暫時不想去想這件事，目前也沒有人追，更不會閃婚，「對男生來說，可能我比較有女強人的感覺！」也因為她去年遇愛情詐騙，損失超過418萬元，打擊頗大，她本不想談此事，豈料導演突然說一句：「但我覺得渣男最喜歡女強人！」讓她崩潰直呼：「導演！妳哪壺不開提哪壺啦！」笑翻眾人。
最後，她也透露自己其實一直都有戲約，只是最近真的太忙，加上覺得沒遇上適合的、也沒有動力去拍戲，再次說道會接演電影《一起一起》是因為覺得故事很熱血，很想親自體驗，但戲劇目前就還好。（編輯：郭佩蓉）