聚餐吃火鍋不掃興　控制飲食避痛風

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服消炎止痛 應急抗發炎亞東醫院過敏免疫風濕科吳建陞主任提醒，對於過去有病史的民眾，應該檢查一下手上的長期降尿酸藥物是否有規律使用，並且有足夠的藥量。另外應急的急性抗發炎藥物，像是口服非類固醇類消炎止痛藥或類固醇，出遠門、放長假前都應準備。
吳建陞主任表示，急性痛風發作的位置大部分在大腳趾、腳踝或膝蓋，即將要嚴重發作時會有可自覺的典型刺痛感。如果在發作的第一時間即時使用急性藥物，大部分的症狀可以緩解下來。
常備藥物齊 飲食多控制麻煩的是，若出現了很多膝關節積水，只靠藥物無法短時間恢復。而平日膝關節積水的情況可以去骨科、復健科或風濕科，請醫師將發炎的關節液抽掉，恢復的速度比較快。
不過有時假日聚餐，許多診所休診，民眾只能跑急診就醫，不想暴露在病毒風險之中，也不想麻煩醫護，總覺得無奈。
吳建陞主任呼籲，有過去病史的人要多準備一些藥物。過去沒有個人病史，但是有家族相關病史的民眾，聚餐飲酒吃東西時要稍加節制，才能讓痛風不來打擾你。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56662
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