孕後照護潛藏危機？骨盆腔器官脫垂

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哪些器官容易發生脫垂？女性一生中骨盆器官 ( 包含泌尿、生殖、及腸道排泄等相關器官 ) 脫垂的盛行率在 30 到 50%，在80歲前約十分之一的婦女因此而接受手術，且其中三成會因復發而重覆手術。
依脫垂部位可分為前部陰道 ( 膀胱尿道 ) 脫垂、中段陰道 ( 陰道頂端、腸道或子 宮 ) 脫垂、及後部陰道 ( 直腸 ) 脫垂；依脫垂的嚴重程度，可根據簡易的骨盆底器官脫垂量化分期法 (POP-Q) 分為 0 至 4 期。
有哪些治療方式？骨盆底器官脫垂手術的治療，主要以病人症狀以及病人意願為主。
一般治療建議低度脫垂、症狀較輕微、不適合手術或無意願手術的病人可以先考慮較為保守的治療方式，包含骨盆底肌肉訓練治療、局部藥物治療、使用子宮托置入陰道；但上述治療方式各有利弊，且較難根治，若是保守治療效果不好，病人症狀嚴重或是影響生活，則建議進行手術治療。
手術治療有哪些方式？自體組織重建手術(NTR)，將缺損的陰道筋膜加以修補，但這樣復發脫垂的機率近30%，且術後陰道可能變短，仍有性生活的病患需要特別注意。
陰道式人工網膜加強(Mesh-based reconstruction) 為了提升手術的成功率，使用合成的在近幾年興起，依照病人脫垂的部位及嚴重度，將網膜穿過韌帶或筋膜而置於前後陰道壁內，近年的追蹤成功率高達八至九成，手術後一個月內是人工網膜外露的高危險期，照護需要特別小心。
經陰道骨盆底重建手術時間較短，可以半身麻醉，適合年紀較大的病人，但因傷口於陰道內，可能會產生陰道傷口疼痛、結疤、以及上述人工網膜可能產生之併發症。
薦骨陰道固定術 (sacrocolpopexy)，目前主要是以微創手術為主，具有傷口小及復原快的優點，被認為是脫垂治療「黃金標準」。
適合較年輕或是性行為較活躍的病人，可避免經陰道手術可能帶來的傷口疼痛或是結疤副作用，這項手術必須全身麻醉，且手術時間較長且微創技術需求較高，應由專業的婦女泌尿專科醫師執行。陰道閉合術 (colpocleisis) 則是一個可以快速執行又成功率高的手術，適合虛弱的老人，或是已經不考慮性行為需求的病患，就可以考慮這種術式。
雖然骨盆腔脫垂並非是一種非常嚴重的疾病，但是卻是相當困擾患者生活品質的問題。目前醫學上對於骨盆腔脫垂治療已經有相當明顯的成效，且手術多元化，又多以微創的方式進行，建議患者可以勇敢地向婦女泌尿專科醫師們詢問，找到適合自己的治療方式，改善生活品質。
資料來源：高雄榮民總醫院婦女醫學部主治醫師侯詠齡 ：https://wwwfs.vghks.gov.tw/001/VghksUploadFiles/273/relfile/13805/122848/11%E6%9C%88%E9%86%AB%E8%A8%8A_p16.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56598
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