洗熱水澡差點致命　竟是家裡「1環境」惹禍

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一氧化碳中毒 引起細胞凋零彰基醫學中心急診暨重症醫學部副部長李宗翰醫師表示，一氧化碳是一種無色無味的氣體，與血紅素的結合能力為氧氣的240倍，經由肺部微血管擴散後與血紅素形成一氧化碳血紅素（COHb），造成組織缺氧；一氧化碳亦會形成自由基引起細胞凋亡。
李宗翰醫師進一步指出，輕度至中度的一氧化碳中毒的患者，最常見的症狀為頭痛、頭暈，其他如胸痛、肌肉疼痛、無力、噁心嘔吐、嗜睡等，因症狀無特異性，若沒有明確危險因子或不知病患居家環境（如室內燒碳烤肉，熱水器安裝在室內等），第一時間很難立即診斷，嚴重者會昏迷、癲癇發作或是心血管急症進而死亡。
天冷寒流報到 阻擋通風引中毒依據台灣消防署統計資料，發現一氧化碳中毒多分布於每年1月、2月及12月（共佔70%以上）等氣溫較低之月份，尤其寒流報到時。天冷時民眾會將窗戶關起來，造成通風不良，若瓦斯型熱水器裝設環境不好就有意外風險；另外，雨季或颱風時，會將門窗緊閉阻擋風雨，也有中毒案例發生。
彰化縣消防局災害預防科科員陳宗佑表示，一般熱水器常見安裝錯誤的情景，包括安裝在浴室內、廚房加裝窗戶的陽臺、室內的樓梯間，要加裝在這些區塊的話，容易因為熱水器燃燒不良所產生的一氧化碳，一氧化碳容易造成人體的血液結合不完全，產生一氧化碳中毒的狀況。
值得注意的是，一般常見的就是在室內加裝窗戶的陽臺裡面，有時候因為天氣太冷，然後導致門窗緊閉，或是說衣物曬的太多，導致通風不完全，就容易產生燃燒不完全而產生一氧化碳。
三招保命原則 正確安裝熱水器防範一氧化碳中毒有三大保命對策，假如在室內發現錯誤安裝太陽能熱水器；首先，可以選擇把它移到戶外去。第二，說選擇安裝強制排氣式熱水器。第三，安裝電熱水器。這樣就不會因為風不良，導致一氧化碳中毒狀況發生。
若民眾居家洗澡後有疑似狀況，因立即打開門窗，並將病患移至通風處。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56666
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