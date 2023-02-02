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洗熱水澡差點致命　竟是家裡「1環境」惹禍

洗熱水澡差點致命　竟是家裡「1環境」惹禍
洗熱水澡差點致命　竟是家裡「1環境」惹禍

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】日前媒體報導，苗栗縣3名女子因工作關係，合租一間20年的公寓居住；其中1名劉小姐洗完澡後在客廳和二名室友聊天，聊到一半卻突然昏倒，室友緊急聯絡救護車將劉小姐送至醫院急診就醫；未料，二名室友也陸續出現頭暈、頭痛等身體不適的症狀，經抽血檢查發現，三人皆為一氧化碳中毒，所幸經高壓氧治療後，症狀已順利改善。

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一氧化碳中毒　引起細胞凋零

彰基醫學中心急診暨重症醫學部副部長李宗翰醫師表示，一氧化碳是一種無色無味的氣體，與血紅素的結合能力為氧氣的240倍，經由肺部微血管擴散後與血紅素形成一氧化碳血紅素（COHb），造成組織缺氧；一氧化碳亦會形成自由基引起細胞凋亡。

李宗翰醫師進一步指出，輕度至中度的一氧化碳中毒的患者，最常見的症狀為頭痛、頭暈，其他如胸痛、肌肉疼痛、無力、噁心嘔吐、嗜睡等，因症狀無特異性，若沒有明確危險因子或不知病患居家環境（如室內燒碳烤肉，熱水器安裝在室內等），第一時間很難立即診斷，嚴重者會昏迷、癲癇發作或是心血管急症進而死亡。

天冷寒流報到　阻擋通風引中毒

依據台灣消防署統計資料，發現一氧化碳中毒多分布於每年1月、2月及12月（共佔70%以上）等氣溫較低之月份，尤其寒流報到時。天冷時民眾會將窗戶關起來，造成通風不良，若瓦斯型熱水器裝設環境不好就有意外風險；另外，雨季或颱風時，會將門窗緊閉阻擋風雨，也有中毒案例發生。

彰化縣消防局災害預防科科員陳宗佑表示，一般熱水器常見安裝錯誤的情景，包括安裝在浴室內、廚房加裝窗戶的陽臺、室內的樓梯間，要加裝在這些區塊的話，容易因為熱水器燃燒不良所產生的一氧化碳，一氧化碳容易造成人體的血液結合不完全，產生一氧化碳中毒的狀況。

值得注意的是，一般常見的就是在室內加裝窗戶的陽臺裡面，有時候因為天氣太冷，然後導致門窗緊閉，或是說衣物曬的太多，導致通風不完全，就容易產生燃燒不完全而產生一氧化碳。

三招保命原則　正確安裝熱水器

防範一氧化碳中毒有三大保命對策，假如在室內發現錯誤安裝太陽能熱水器；首先，可以選擇把它移到戶外去。第二，說選擇安裝強制排氣式熱水器。第三，安裝電熱水器。這樣就不會因為風不良，導致一氧化碳中毒狀況發生。

若民眾居家洗澡後有疑似狀況，因立即打開門窗，並將病患移至通風處。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56666

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