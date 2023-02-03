室外抽菸一樣害慘家裡人！　三手菸「到處留情」聚酯纖維衣物殘留最多

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近年來，三手菸的危害備受關注，研究人員發現三手菸也和一些皮膚接觸過敏（contact dermatitis)，乾癬症(psoriasis) 等密切相關。根據研究結果顯示，三手菸不只能在衣服上殘留一年以上（19個月），也引發體內持續的發炎反應，進而危害健康。
聚酯纖維衣物滯留最多三手菸
黃軒指出，我們日常的「聚酯纖維」材質的衣物更容易殘留三手菸物質。研究人員在三手菸滯留的棉製衣物驗出41倍高濃度的尼古丁；而在聚酯纖維衣物所驗出的尼古丁相關化學物質卻高達78倍！
成人身上的三手菸殘留比兒童更多
在有抽菸習慣的家庭，相較於兒童（6.8倍），三手菸更多會殘留在成人（24倍）的衣物上。對此研究人員認為，這是因為成人在出入的工作場所如辦公室內，即使沒人抽菸，但在公司外抽菸者的衣服、手指、褲子、裙子、包包等都帶著三手菸，容易沾汚在他們工作所接觸的地方；而兒童則較少到有人抽菸的地方去玩。
流汗、濕濕的皮膚促進皮膚對三手菸的吸收
根據美國的一項研究顯示，穿著被三手菸熏過的衣服，皮膚在潮濕環境（例如流汗）中，會增加對尼古丁氧化物質的吸收，這些長久被皮膚快速吸收的三手菸，也反覆在體內引發不同的發炎反應，使血管阻塞、器官損害持續擴大。
此研究分析了 10 名健康的不抽菸者，年齡介於 22 至 45 歲之間，他們在間隔 20至30 天的 2 次測試期間，穿著浸有三手菸的衣服或乾淨的衣服 3 小時，在跑步機上跑步大約 15 分鐘；隨後研究人員在穿著附有三手菸衣物者的體內和尿液中，都驗出尼古丁相關的氧化物。
三手菸可殘留在屋內長達6個月
大家可能都知道，在特定環境條件中，冠狀病毒在物體表面可存活高達7天，但是三手菸可殘留在屋內至少6個月！
由於疫情持續，一般民眾在家中與家人及寵物接觸的時間更多，若身上帶著殘留的三手菸回家，便會危害家人及寵物的健康。
即使在戶外抽菸還是帶著三手菸回家
你以為到沒有人的地方、戶外或吸菸區去抽菸就安全了？事實上你還是會帶著殘留在衣服上的三手菸給自己、家中的子女和老人，並且在流汗的情況下有更多尼古丁相關的致癌物質會快速被吸收到體內，這也是為什麼抽菸的人一直是罹患癌症高風險族群的原因。
最後黃軒呼籲民眾，三手煙對人體危害極大，只有「戒菸」才是上上之道！
本文經 黃軒醫師 臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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