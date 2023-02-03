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視線扭曲竟是罕見「眼睛長腫瘤」　十年內半數病患恐死亡

視線扭曲竟是罕見「眼睛長腫瘤」　十年內半數病患恐死亡
視線扭曲竟是罕見「眼睛長腫瘤」　十年內半數病患恐死亡

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】眼睛也會長惡性腫瘤！49歲賴小姐3年前右眼視覺扭曲變形，症狀持續數月沒改善，就醫檢查竟然是罕見的「眼內黑色素惡性腫瘤」，10年內有半數病人會因腫瘤轉移而死亡。賴小姐經由長庚紀念醫院視網膜科周宏達醫師診斷與放射腫瘤科王俊傑醫師進行「質子放射治療」，終於免除摘除眼球恐懼，且視力恢復到1.0。

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眼內長1公分黑色素惡性腫瘤

台中一名49歲的賴小姐，3年前開始注意到右眼看線條有些扭曲變形，但似乎又還看得清楚，因此不以為意。直到症狀持續數月不見改善，才至中部醫學中心檢查，赫然發現不僅是視網膜剝離，眼中更長了一顆約1公分的中型腫瘤，讓她感覺彷彿身陷無底洞般恐懼。

賴小姐經轉診至林口長庚，周宏達醫師確認為罕見的「眼內黑色素惡性腫瘤」，且腫瘤滲液導致黃斑部積水，馬上安排由放射腫瘤科王俊傑醫師進行為期一週、總共5次的質子放射治療，治療後腫瘤停止生長，並逐漸纖維化。目前治療後已屆滿兩年，腫瘤順利獲得控制，賴小姐無需摘除眼球，視力扭曲狀況竟然還獲得改善，且完全恢復到1.0。目前僅需定期追蹤、接受眼內藥物注射治療即可。

▲（左起）林口長庚紀念醫院放射腫瘤科王俊傑醫師、眼科部主任黃奕修、患者賴小姐、網膜科周宏達醫師、副院長吳俊德。

全台每年僅有約5至15位患者

眼內黑色素瘤相當罕見，歐美每千萬人每年僅有約50至60位病人，亞洲人發生眼內黑色素瘤更為罕見，每千萬人每年發生率低至2至6位，全台灣每年約只有5至15位左右的新診斷病人。由於病患極少，台灣專精此領域的醫師不多，眼腫瘤病人求診之路特別艱辛。

腫瘤一但轉移　摘除眼球也無法降死亡率

林口長庚眼科部部主任黃奕修表示，一般黑色素瘤較常生長於皮膚，容易察覺，但眼睛也有黑色素細胞，因此黑色素瘤也有可能在眼球內或眼球周邊生長。但眼球黑色素惡性瘤可怕的地方在於，只要腫瘤超過0.3公分厚度，就有能力轉移，且早期的轉移沒有辦法偵測，因此目前使用的任何治療，包括眼球摘除，都無法降低病患的死亡率。

腫瘤生長在眼球深處難以察覺

周宏達說明，生長於眼球內深處的腫瘤不易從外觀察覺，「腫瘤初期症狀大多不明顯，可能只有持續的看到閃光、飛蚊症以及視線變形，因此很多時候病人經過數個月檢查、轉診再轉診，終於確認診斷時，腫瘤厚度已經超過1公分，錯過黃金治療時機。」

以往對於眼內黑色素惡性腫瘤的治療方式是摘除眼球，病人幾乎沒有保留眼球及視力的機會，且外觀與心理可能受到大幅影響。好在台灣現已有精準的質子治療，在腫瘤無轉移情況下，可100%控制眼部腫瘤，眼球保留率高達82%，視力保留率也有36%，被譽爲是眼球黑色素瘤的「黃金治療」。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56682

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