視線扭曲竟是罕見「眼睛長腫瘤」　十年內半數病患恐死亡

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眼內長1公分黑色素惡性腫瘤台中一名49歲的賴小姐，3年前開始注意到右眼看線條有些扭曲變形，但似乎又還看得清楚，因此不以為意。直到症狀持續數月不見改善，才至中部醫學中心檢查，赫然發現不僅是視網膜剝離，眼中更長了一顆約1公分的中型腫瘤，讓她感覺彷彿身陷無底洞般恐懼。
賴小姐經轉診至林口長庚，周宏達醫師確認為罕見的「眼內黑色素惡性腫瘤」，且腫瘤滲液導致黃斑部積水，馬上安排由放射腫瘤科王俊傑醫師進行為期一週、總共5次的質子放射治療，治療後腫瘤停止生長，並逐漸纖維化。目前治療後已屆滿兩年，腫瘤順利獲得控制，賴小姐無需摘除眼球，視力扭曲狀況竟然還獲得改善，且完全恢復到1.0。目前僅需定期追蹤、接受眼內藥物注射治療即可。
▲（左起）林口長庚紀念醫院放射腫瘤科王俊傑醫師、眼科部主任黃奕修、患者賴小姐、網膜科周宏達醫師、副院長吳俊德。
全台每年僅有約5至15位患者眼內黑色素瘤相當罕見，歐美每千萬人每年僅有約50至60位病人，亞洲人發生眼內黑色素瘤更為罕見，每千萬人每年發生率低至2至6位，全台灣每年約只有5至15位左右的新診斷病人。由於病患極少，台灣專精此領域的醫師不多，眼腫瘤病人求診之路特別艱辛。
腫瘤一但轉移 摘除眼球也無法降死亡率林口長庚眼科部部主任黃奕修表示，一般黑色素瘤較常生長於皮膚，容易察覺，但眼睛也有黑色素細胞，因此黑色素瘤也有可能在眼球內或眼球周邊生長。但眼球黑色素惡性瘤可怕的地方在於，只要腫瘤超過0.3公分厚度，就有能力轉移，且早期的轉移沒有辦法偵測，因此目前使用的任何治療，包括眼球摘除，都無法降低病患的死亡率。
腫瘤生長在眼球深處難以察覺周宏達說明，生長於眼球內深處的腫瘤不易從外觀察覺，「腫瘤初期症狀大多不明顯，可能只有持續的看到閃光、飛蚊症以及視線變形，因此很多時候病人經過數個月檢查、轉診再轉診，終於確認診斷時，腫瘤厚度已經超過1公分，錯過黃金治療時機。」
以往對於眼內黑色素惡性腫瘤的治療方式是摘除眼球，病人幾乎沒有保留眼球及視力的機會，且外觀與心理可能受到大幅影響。好在台灣現已有精準的質子治療，在腫瘤無轉移情況下，可100%控制眼部腫瘤，眼球保留率高達82%，視力保留率也有36%，被譽爲是眼球黑色素瘤的「黃金治療」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56682
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