特企／燦坤「錢兔似錦」發紅包！指定季節家電下殺39折起

新年你我皆有折，「錢兔似錦」檔期優惠期間，燦坤全館指定商品下殺8折起！燦坤開工聯手百大3C品牌發紅包，全館指定品牌商品消費滿2000元即可獲得200元兔錢券，指定商品消費滿額還能再享最高面額999元兔錢券，現買現折不用等。購買指定商品刷指定銀行信用卡（台新、國泰世華、永豐、玉山、花旗、中國信託、聯邦、星展、滙豐、陽信銀行）並分3、6、8期享0利率，即可再送1001元銀行現折贈品券。此外，凡於2月8日以前使用「紅包十倍券」券，憑券全館商品可折抵100元；購買SAMSUNG、Panasonic、SONY及LG四大家電品牌指定商品，即可享有放大10倍、現折1000元優惠。
春節期間燦坤購物網統計熱門關鍵字由「電暖器」霸榜蟬聯，搜尋量成長超過30%。開工、開學季寒氣超有感，燦坤擁有多款季節家電任你挑，陪伴大家抵禦寒意滿滿的冬季。凡於活動期間購買指定季節家電享會員專屬促銷價39折起，推薦挪威mill 冷暖兩用陶瓷電暖器、嘉儀HELLER豪華版12葉片電暖爐、Dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機。
國際大牌冰洗、空調熱銷發燒中，現在換新冰箱及空調即可享有政府補助一級節能家電汰舊換新最高5000元，首推四季皆宜的Panasonic 一對一變頻冷暖空調，現在入手實質不到21000元，以及聲寶一對一變頻單冷空調，最高優惠現省12201元。活動期間選購指定空調，燦坤獨家加碼滿額再送3000元以上好禮五選一！冰洗方面推薦超值Panasonic 610公升玻璃四門變頻冰箱，最高現省11900元，還有LG 19+16公斤AI智控洗乾衣機，活動價只要96100元。
看大尺寸電視提振新年新視氣！獨家推薦LG 65型OLED EVO 4K極緻護眼電視，現在買最高享現金優惠16100元，以及SAMSUNG 65型4K QLED 智慧連網電視，最高現省11000元。凡於活動期間選購上述兩款指定電視機種，再享限量3C好禮二選一（Warpple行動智慧輕劇院或虎牌10人份多功能炊飯電子鍋）。
搶搭開工、開學換新機潮，趁機升級電子配備，工作學習精神、消費也精省！燦坤全館筆電53折起，首推Acer Aspire 12代i5筆電 15.6吋，限時直降7800元，再送限量AirPods 2（市價4290元）。SAMSUNG手機/平板指定機型下殺7折起，SAMSUNG Galaxy A14 5G超值開賣好評連連，活動期間購買指定機型另享有兔錢券現折優惠，再送總價值2248元的獨家大禮包；Apple強打新品iPad Pro M2 11吋 128G限時優惠26505元起，最高現省4082元。此外，穿戴手錶春節期間也登上關鍵字搜尋量榜單，活動期間會員優惠上看53折，選購指定錶款加碼再送價值1490元的藍芽耳機。
燦坤線上購物春節同歡「錢兔似錦」優惠活動，凡於活動期間（2023年2月1日至9日）於燦坤線上購物網站選購指定品項，除享有會員促銷價外，還可另外再領「兔錢券」直接折抵結帳金額。燦坤線上購物精選開工三大話題商品，首推歐樂B微震科技電動牙刷 IO SLIM原價12990元，會員促銷價6990元，領兔錢券再現折300元，活動價6690元，現省6300元，加碼再送奇美微波爐一台；SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE WIFI原價16990元，會員促銷價14888元，領券現折600元，現金回饋達2702元，再送市值2千元的好禮；Razer BlackWidow V3黃軸機械式RGB鍵盤原價3490元，會員促銷價2188元，搭兔錢券還可現折100元。
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