特企／《魔靈召喚：克羅尼柯戰記》超香代言將現身電玩展

《魔靈召喚：克羅尼柯戰記》攤位編號為N1104，其中攤位劃分為遊戲試玩區、抽卡區和舞台區，玩家可在攤位上領取集章券，完成集章券上的三個任務：參加事前預約、加入粉絲團、試玩遊戲，即可抽卡進行歐皇挑戰，只要成功召喚出五星魔靈便有專人予以歐皇加冕儀式，還有機會一次帶走如同樂透持續累積金額、等同現金的禮券！此外，每當完成一個任務也將分別獲得不同的TGS限定周邊，在試玩區體驗指定關卡後，可再額外獲得價值超過5000元的遊戲虛寶卡，為玩家獻上滿滿的誠意。
為了更深入了解台灣玩家和市場，韓國Com2uS遊戲開發長特地來台親臨現場，並準備了要送給台港澳玩家的專屬獎勵，將在參展期間於現場揭露。賦予各個魔靈活靈活現生命的魔靈靈魂繪師也將一同來台，在現場還原魔靈的誕生過程，讓玩家一睹繪師的巧手。
官方也公開由啦啦隊女神「峮峮」擔任《魔靈召喚：克羅尼柯戰記》遊戲代言人，峮峮健康有活力的形象，與遊戲中的冒險精神不謀而合，可愛甜美的峮峮將在2月4日出席電玩展，邀請玩家前來一起跳應援舞！
為期四天的2023台北國際電玩展，官方每天都準備了不同的舞台活動和禮物要送給玩家，邀請多位高人氣網紅前來共襄盛舉，2月2日開展首日由正妹網紅VIVI和子喵打頭陣，現身攤位舞台區與玩家互動，2月3日將由月希和赤鬼帶領玩家進行舞台遊戲，兩人會帶來什麼令人臉紅心跳的互動呢？接著2月4日重頭戲登場，由夜雨、月希、JOJO、依渟、六嘆、NL分隊進行實況主對抗賽，可愛的依渟也將在現場獻唱，用甜美的歌聲引領玩家進入《魔靈召喚：克羅尼柯戰記》的世界。
此外，現場邀請了知名Coser倩宇、啾吉、蕾菈，分別裝扮成《魔靈召喚：克羅尼柯戰記》中的魔靈「極地女王」、「奧雷克爾」、「沙漠女王」，還有一字排開的「熊貓武士」巨型人偶陣，歡迎玩家前往拍照或互動。
《魔靈召喚：克羅尼柯戰記》是Com2uS旗下人氣RPG《魔靈召喚》IP開發的最新力作，將在近期於台港澳推出，支援手機雙平台及PC版本，目前事前預約活動進行中，預約即可獲得「學生制服」、「魔靈選擇券」以及各種新手支援道具，參加商店預約加碼再送「春花兔」坐騎。現在粉絲團贈獎活動也如火如荼展開，參加粉絲團1+3好禮自由選活動就有機會把高階手機、電競螢幕、耳麥、鍵盤、滑鼠等電競周邊免費帶回家，玩家千萬別錯過這難得的機會。
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