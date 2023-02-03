常眩暈可能血栓、中風警訊？醫指共同風險，盡早超音波檢查！

我是廣告 請繼續往下閱讀
（圖解說明：前方前庭動脈是迷路動脈發生硬化時，最易發生狹窄者，會影響到上半部橢圓囊、上及水平半規管的功能。）
眩暈可能是血栓、中風警訊？
・狹窄引起平衡器官缺血
兩側椎動脈離開頸椎孔進入顱內後，先分支出後下小腦動脈，接著匯聚成基底動脈。基底動脈分支出聽神經動脈與前下小腦動脈，後者會分支出迷路動脈，供血給內耳。
・小腦動脈
若狹窄發生在後下小腦動脈，會影響後外側延髓及兩側後下方小腦，影響到前庭神經核功能。若狹窄發生在前下小腦動脈，會影響後兩側前下方小腦，特別是小腦小葉，使其無法協同前庭神經核一起對內耳前庭覺輸入進行調控（抑制）。最後，雜亂無章且大量的前庭覺，全數向上傳進大腦顳葉前庭皮質，患者感到眩暈，自覺身體向病變側旋轉。
・聽神經動脈
發生狹窄時，會影響近端聽神經，造成許旺氏細胞缺血壞死，神經軸突上的髓鞘崩解，無法有效地傳遞內耳前庭覺，出現平衡失調。由於另一側的輸入較強，患者感到眩暈，自覺身體向健康側旋轉。
・迷路動脈
若發生在前方前庭動脈分支，會影響到上半部橢圓囊、上及水平半規管，若發生在後方前庭動脈分支，會影響到下半部橢圓囊、球囊及後半規管。橢圓囊或球囊功能受損，不僅會出現平衡失調，耳石鬆脫掉進半規管，或是黏在半規管根部壺腹內頂帽上，就會在患者轉頭或改變身體姿勢時，誘發眩暈。
・誘發救援性偏頭痛
狹窄引起末梢器官缺血時，會刺激小動脈壁內之三叉神經末梢，釋放出大量降血鈣素基因相關胜肽激素（CGRP），試圖擴張腦動脈，並經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。偏頭痛發作時，電位波動起自腦幹，通過前庭神經核時，使其功能失調，加重眩暈。
・扭曲變形壓迫神經
動脈硬化發生時，健康的管壁會試圖擴張，以維持適當的內徑，經年累月下來，會使椎基底動脈系統的動脈逐漸扭曲變形，若壓迫到聽神經或腦幹，就會在搏動時，干擾聽覺及前庭覺傳遞，患者不僅會聽見猶如打字機般「噠、噠、噠」的聲響，還會感到一陣一陣的眩暈，稱之為「陣發性前庭症候群」。
超音波檢查＋穩控三高 防動脈硬化釀中風！
為了遏止動脈繼續硬化，改善眩暈，預防中風，我們會建議患者，若有三高，宜好好地控制血壓、血糖及血脂，可規則服用高單位二十碳五烯酸（EPA），穩定血管內膜，但病況嚴重者，須長期口服抗血小板劑，穩定血小板，預防血栓。坊間流傳口服銀杏萃取物可以改善微細循環，但在攝取後，大多被肌肉所吸收，鮮少到達後顱窩循環，有眩暈者，仍宜先正確就醫找病因。
（圖解說明：醫師正在使用超音波檢查眩暈患者。）
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。