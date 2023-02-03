特企／2023最狂露營派對「露易拾酒」　 3月嗨翻苗栗！

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「露易拾酒」依據喜愛美酒的群眾，推出免費暢飲，打造微醺露營，歡快氣氛加上喝不完的啤酒，與親朋好友一同享受！購買任意套票皆可享有暢飲資格，美好假期相約歡聚！
人氣美食攤車、精選酒攤
近年來非常推崇懶人露營，與以往熟知的露營不同，比起帶許多器具出門，越來越多人傾向輕鬆玩，無須大包小包，活動現場集結了各式特色美食攤商以及多樣酒款，「露易拾酒」主打讓民眾輕裝露營，不用準備一堆食材也能滿足味蕾。
超嗨舞台演出及特色舞台互動
多組嗨咖人氣DJ及Live Band全天候炒熱氣氛，準備帶領民眾嗨翻全場。除此之外，「露易拾酒」活動現場還添加了「酒醉馬拉松」的特別互動，將掀起全場活動高潮，熱愛喝酒玩遊戲的朋友千萬別錯過這個機會。
多元手作體驗及文創市集
文創逐漸成為趨勢，於是「露易拾酒」將整個文創搬進露營區，不僅能在市集逛到各式特色小物，還有多樣手作課程提供予民眾，從大家熟悉的打鐵、傘繩，再到富有特色的擴香花圈、馬賽克提燈等，希望帶給前來參加的朋友不一樣的體驗。另外，本活動特色還安排了大人限定的品酒課程，將邀請專業品酒師帶領大家探討美酒，感受舌尖酒香。
兒童放電區
難得的悠閒假日，身為父母終是逃不過還要照顧小孩的命運，貼心的「露易拾酒」同時於營地內準備專屬小朋友的放電遊戲區，不僅有氣墊滑梯城堡，還有親子星空影院，提供小孩活動遊玩空間，讓父母也能久違的享受二人微醺世界。
歡迎所有喜歡露營派對、好友相聚、把酒言歡的朋友們，2023最狂露營派對「露易拾酒」等你來參加！詳細報名資訊，請鎖定露易拾酒官方粉絲專頁，名額有限，行動要快。
活動時間：2023年3月3日(五) 15:00~3月5日(日)
報名時間：即日起至2023年3月2日止
活動地點：苗栗南庄麒麟山露營區
官方粉絲團：https://www.facebook.com/waif.fantasy
售票網站：https://tinybot.cc/waif-fantasy2023/
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