人參好處多、禁忌也多！別亂補、別亂送，注意４點避免副作用。

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嫚嫚營養師表示，人參有分產地、製成方式等，相當複雜，大致而言可分「亞洲參」和「西洋參」兩種。亞洲參又稱「高麗參」，主要產地在韓國、日本、中國，以中醫角度看偏溫，吃了較補。西洋參又稱「洋參」、「花旗參」，主要產地在美國、加拿大，中國也有，中醫來看屬性偏涼，相較亞洲參更溫和。兩種人參營養成分略同，差異在比例，包括人蔘皂苷、多醣體、多酚化合物、生物鹼、脂肪酸、礦物質等，對於健康功效最受注目的就是人蔘皂苷。
亞洲參較適合長者、體虛者，西洋參各年齡層普遍都適合。
整體而言，兩種人參都有助穩定血糖、血壓，幫助抑制癌細胞生長、增強免疫力，也可提高工作表現、集中專注力、提升精神，運動表現上也有利增強體力、延長運動時間，因此常見運動補給品、營養品、甚至能量飲都常見有添加人參。不過，亞洲參偏溫、較補，較適合年長者、體虛者，對青壯年族群來說可能就容易補過頭。西洋參則屬性偏涼、溫和，各年齡層每日可適量補充也較不需限制。
人參別亂補，４點要注意！小心補過頭引起副作用。
常見副作用：人參雖然對於亞洲人而言是相當常見的補品，不過常有吃過多、太常吃、補過頭引起副作用，例如失眠、血壓或血糖不穩、腹瀉、心跳加快、頭痛、過敏等，屢見不鮮，因此量和頻率都得留意，並非多喝多吃多健康。
種類和份量：視前述提到的需求選擇亞洲參或西洋參，若是自己買人參至中藥行委託切片，或是自行到中藥行購買人參，建議可以一日約3-5片沖泡、回沖即可。若是市售購買的飲品，這類容易取得的人參，普遍多為西洋參，也會增添其他營養成分、顧及健康及安全問題等，通常不會有什麼太大的問題，建議一日最多一罐。
禁忌族群：另外，有在使用中藥、西藥的族群，都建議避開自行飲用人參為佳，或至少詢問過中醫師、醫師，因為人參普遍和多數藥物都可能起交互作用，降低藥效或使藥效過強。同樣的道理也提醒，許多民眾會以藥酒養生，但卻認為藥酒不是藥沒關係，事實上藥酒如其名，大多含有中藥和酒，兩者都是用藥者應避免的。而其他像是孕婦、哺乳期、肝腎功能不佳、自體免疫疾病、過敏等族群也都建議避免為佳。
飲用時間：人參的飲用時間也需要注意，建議選在中午前喝為佳，下午後避免飲用。正如前述提到的，人參有助於提升精神、專注力等，若在下午才飲用，可能會影響晚上睡眠，這也是常見人參引起失眠的主要原因之一。
先問清楚或者改送別的，人參飲用禁忌多別亂送！
基於人參有種類之分、禁忌和需要注意的事項也多，並非買了就喝這麼簡單，嫚嫚營養師提醒若要買來送禮，以溫和的西洋參，或一般市售有標註清楚適合族群的人參產品為佳，或者就改送雞精等可使用族群較廣泛的其他補品。若送禮的對象是年長者可選亞洲參，因為此族群普遍確實免疫力低、體力差、精神又不好，按正常量飲用亞洲參補過頭的可能性不高，但需要注意的是，年長者普遍都有用藥或身體不佳的情況，因此還是需注意避免過量、以及與藥物服用的間隔時間，避免前述提及的副作用問題。大致而言送禮送人參，會需要問清楚或者送別的。
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