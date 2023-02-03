尼坦雅胡訪法　馬克宏譴責伊朗核計畫魯莽

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以色列長期以來不斷指控伊朗發展核武，但伊朗堅稱其核子計畫目的僅是要生產能源。
由於伊朗提供無人機給侵略烏克蘭的俄羅斯，並鎮壓國內示威抗議，尼坦雅胡希望西方盟國放棄所有為恢復「聯合全面行動方案」（JCPOA，即伊朗核協議）所做的努力。
美國、英國、法國、德國、俄羅斯與中國和歐盟於2015年與伊朗達成核子協議，伊朗承諾限制核武發展，換取各國解除對伊朗的制裁。但美國前總統川普2017年上任後對伊朗轉趨強硬，繼而於2018年退出協議，恢復制裁伊朗，伊朗後來接連違反核子協議承諾。
尼坦雅胡也說，以色列正考慮向烏克蘭提供軍事援助；此言顯然放棄以色列在這場衝突中較為中立的立場，希望藉此換得西方國家對伊朗採取更強硬的態度。
巴黎智庫「尚恩．喬瑞斯基金會」（Jean Jaures Foundation）學者哈爾法（David Khalfa）說，尼坦雅胡希望透過「打烏克蘭牌」，鞏固與西方國家的「反伊朗戰線」。
一名外交消息人士稍早告訴法新社，法國同意，與伊朗打交道時，態度必須「堅定」；這名消息人士還說，伊朗的核子計畫已達「危險程度」，並強調了伊朗在俄烏戰爭中扮演的角色。
對尼坦雅胡來說，選擇與烏克蘭站在同一陣線並非沒有風險，因為俄羅斯部署在鄰國敘利亞的防空飛彈，可能會在以色列偶爾空襲伊朗時，被轉用來對付以色列飛機。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120203