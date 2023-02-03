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特企／「人間國寶」展現日本傳統工藝　NFT藝術推廣全球

▲第2彈「温故知新」，邀請世界級攝影師「RK」，以日本傳統作品為主題，創作NFT藝術。（圖／品牌提供）
▲第2彈「温故知新」，邀請世界級攝影師「RK」，以日本傳統作品為主題，創作NFT藝術。（圖／品牌提供）

本報訊

CyberZ（本社：東京都澀谷區，代表取缔役社長：山内隆裕，以下 CyberZ）與株式会社OEN（本社：東京都澀谷區、代表取締役社長 藤井琢倫、以下OEN）共同推進，通過NFT將「日本文化」推廣至全世界的企劃「JINP（Japan Inspired NFT Portal）」，第2彈正式決定為「溫故知新」。包括人間國寶在內的3名藝術家，以傳統工藝作品為主題進行的創作即將上線，特此告知。

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「JINP」是以「四字熟語」作為每部作品的概念，通過漢字、和色、日本畫、和服等向世界推廣日本文化的企劃。第1彈中，10名插畫家使用日本傳統顏色「和色」，創作的NFT作品「十人十色」，上線後總競標金額超過16ETH (約300萬日元)。第2彈「温故知新」，邀請世界級攝影師「RK」，以日本傳統作品為主題，創作NFT藝術。

第2彈「温故知新」

日本傳統工藝作品，將獨一無二的技術和表現能力脈脈相傳。將這份價值不分世代、不分國境地進行推廣是一個巨大的挑戰，本次活用NFT克服這個難題，萌生的企劃就是「温故知新」。包括被認定為「人間國寶」的傳統工藝家在內的3名藝術家的作品（蒔繪、染織、瓷器），在其基礎上製作出的數位藝術，將在世界中推廣。

因希望增加年輕後繼者，從而延續傳統文化的想法，作家的收益將全部用於「傳統工藝技術的傳承」。持有NFT將是支持這個理念的證明。本次擔當創意總監的是日本街頭攝影師「RK」。他拍攝過村上隆與KAWS等眾多名人，作品將街頭、建築物、自然等風景通過夢幻的色彩表現出來。大部分作品不止在日本，被眾多國際媒體採用，在「Foundation」的NFT銷量，截至2022年5月皆佔據日本第一的位置。

RK拍攝的照片與傳統工藝作品將進行特別聯動，推出2大類NFT作品的販賣。其一是「單一物品NFT」將有9種。另外，還有9種通過3DCG技術，最大程度重現作品美感的「3DNFT」。

RK心得

傳統工藝作品與我的照片通過3D進行融合，由象徵現代技術最前端的NFT這一功能作為載體，從而讓愈來愈多的人知道，我感到非常地高興。與平常的攝影不同，傳統工藝作品與我的照片的優點相結合，拍攝時做到了最大程度突出亮點。這是在別的地方體會不到的作品，敬請期待。

室瀬和美（人間國寶）心得

傳統工藝超過1000年以上的歷史，濃縮於NFT作品中進行推廣，這是我至今未曾有過的體驗。同時我也覺得仿佛進入了新的世界。以技術這樣無形的東西作為載體傳承，從而誕生出至今未設想過的，以新的形式展現的作品。感受到我們的傳統與NFT的先進，並不存在任何衝突，希望不斷進行創新的工藝，推廣到世界上更多的地方。

銷售概要
時間：預計2023年3月左右開始販賣
官方網站

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