特企／「人間國寶」展現日本傳統工藝　NFT藝術推廣全球

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第2彈「温故知新」
日本傳統工藝作品，將獨一無二的技術和表現能力脈脈相傳。將這份價值不分世代、不分國境地進行推廣是一個巨大的挑戰，本次活用NFT克服這個難題，萌生的企劃就是「温故知新」。包括被認定為「人間國寶」的傳統工藝家在內的3名藝術家的作品（蒔繪、染織、瓷器），在其基礎上製作出的數位藝術，將在世界中推廣。
因希望增加年輕後繼者，從而延續傳統文化的想法，作家的收益將全部用於「傳統工藝技術的傳承」。持有NFT將是支持這個理念的證明。本次擔當創意總監的是日本街頭攝影師「RK」。他拍攝過村上隆與KAWS等眾多名人，作品將街頭、建築物、自然等風景通過夢幻的色彩表現出來。大部分作品不止在日本，被眾多國際媒體採用，在「Foundation」的NFT銷量，截至2022年5月皆佔據日本第一的位置。
RK拍攝的照片與傳統工藝作品將進行特別聯動，推出2大類NFT作品的販賣。其一是「單一物品NFT」將有9種。另外，還有9種通過3DCG技術，最大程度重現作品美感的「3DNFT」。
RK心得
傳統工藝作品與我的照片通過3D進行融合，由象徵現代技術最前端的NFT這一功能作為載體，從而讓愈來愈多的人知道，我感到非常地高興。與平常的攝影不同，傳統工藝作品與我的照片的優點相結合，拍攝時做到了最大程度突出亮點。這是在別的地方體會不到的作品，敬請期待。
室瀬和美（人間國寶）心得
傳統工藝超過1000年以上的歷史，濃縮於NFT作品中進行推廣，這是我至今未曾有過的體驗。同時我也覺得仿佛進入了新的世界。以技術這樣無形的東西作為載體傳承，從而誕生出至今未設想過的，以新的形式展現的作品。感受到我們的傳統與NFT的先進，並不存在任何衝突，希望不斷進行創新的工藝，推廣到世界上更多的地方。
銷售概要
時間：預計2023年3月左右開始販賣
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