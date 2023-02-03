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特企／光節盛會點亮高雄　綻放各區夜晚魅力

▲以傳統竹編燈光裝置在曹公圳。（高市府觀光局提供）
▲以傳統竹編燈光裝置在曹公圳。（高市府觀光局提供）

本報訊

不讓蓮潭獨美！觀光局串連各區光節亮點，打造高雄夜間魅力。今年高雄燈會回歸地方型燈會首度移師至左營蓮池潭辦理，高市府觀光局也在三民區、鳳山區，打造光之塔獻禮燈光布置、曹公圳沿線光環境布置，更聯手民政局將燈節延伸至岡山區及林園區；以岡山燈會藝術節及2023點亮LINYUAN迎新年燈節等，串連高雄旅遊帶。

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高市府觀光局長高閔琳表示，延續去年燈會策劃，再次將鳳山曹公圳水圳步道妝點燈飾，以傳統竹編燈光裝置在水面上，入夜後，以多層次的燈光映照在水圳及樹林上方，從中華街到鳳山火車站打造出一條光之圳路，將這座富有歷史文化的舊城點亮夜燈，燈飾倒映在水面殘影增加真實與虛擬的趣味感，讓前來觀賞光圳的民眾，有如走在星河，體驗燈光與藝術所帶來的古城風貌。

她補充說道，愛河上游三民一號公園廣場的「光之塔」，近年在觀光局的用心推動改造下已成為煥然一新的重要地標，在2022年底打造成全台最大的聖誕禮物，以現代科技結合燈光藝術，讓老舊電塔再造。「光之塔獻禮」以銀白色、暖白光的燈飾搭配吸睛的4米巨大蝴蝶結與禮物帶呈現，廣場上還有裝置禮物盒搭配浪漫雪花紛飛，要讓大小朋友都能體驗夢幻的下雪場景。

觀光局表示，特別感謝民政局長閻青智及左營區公所協助與地方鄰里商圈交流互動、邀請在地民俗藝陣表演，一起將蓮潭燈會打造為史上最濃的台灣味燈會。另岡山燈會藝術節今年邁入第12年，以新年「兔飛猛進」為概念，透過2023年立體數字燈飾，搭配6.45公尺的巨型萌兔燈飾，較往年更盛大且吸睛。

位於高雄最南端林園「2023點亮LINYUAN迎新年-歡樂捷運幸福城」燈節，於林園10號公園及11號公園舉辦，今年搭配兔年元素，也規劃了六大燈區，包含長達10米長兔型拱門及兔年燈光藝術外，也增加台灣中油石油事業部及台灣電力公司特有燈飾。

觀光局表示，高雄蓮潭燈會展期至2月5日，共11天橫跨春節與元宵節；岡山燈會藝術節展期至2月5日；林園「2023點亮LINYUAN迎新年-歡樂捷運幸福城」燈節展至2月19日；「佛光山2023年春節平安燈法會」展期至2月19日；「光之塔獻禮」及「曹公光圳」等燈節意象，即日起展至2月28日止。更多燈會訊息及旅遊資訊請上高雄旅遊網查詢。

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