NBA／湖人和獨行俠有意Irving　但開價態度十分保守

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Irving沒有指定下家，但他希望這支球隊能在休賽季以他滿意的條件和其續約，不過目前他的市場很小。籃網此前曾和Irving的經紀人Shetellia Riley-Irving討論過續約問題，但球隊不願在他不能保證自己可以持續保持高水平的比賽表現、並不再製造爭議行為的情況下，匆忙達成長期合作的承諾。
請求交易是Irving陣營談判的籌碼，他目前正處於合約的最後一年，希望尋求一份4年價值1.985億美元的超級頂薪合約。而如果他被交易，則有資格和新球隊簽下一份2年價值7860萬美元的續約合約。
太陽有一個雄心勃勃的新老闆——Mat Ishbia，他將在未來幾天內獲得聯盟批准接管球隊，他的陣容可以為籃網提供最好的球員和選秀權組合，作為交易回報；湖人前鋒LeBron James一直希望在洛城和Irving重聚，但目前還不清楚球團是否願意在潛在交易中提供他們2027年和2029年的首輪選秀權；獨行俠總經理Nico Harrison在Nike擔任高級主管時就與Irving建立了長期的關係，球隊主帥Jason Kidd也與Irving有一些交情。
湖人和獨行俠本季都是「贏在當下」的球隊，但他們缺乏爭奪總冠軍所需要的天賦，這使得這兩支球隊更可能傾向於考慮交易Irving。然而，ESPN在報導中指出，儘管這兩支球隊都有能力為Irving提供2年7860萬美元的續約合約，但他們都對此都持謹慎保留的態度。同時，他們也私下表達了會在對Irving交易案中提供球隊的重要資產做出限制。
在本賽季之前，Irving曾尋求先簽後換的可能性，但聯盟對此的反應很冷淡，最終他決定選擇執行球員選項，30歲的I他本賽季場均可得到27.1分5.3次助攻5.1籃板。籃網目前的戰績是31勝20敗，但自從杜蘭特因膝關節內側副韌帶扭傷以來，他們已經輸掉了11場比賽中的7場。