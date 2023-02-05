PLG／攻城獅後場傷兵多 曾柏喻擔綱先發幫助球隊止敗
新竹街口攻城獅今日展開「初戀紫色系」主題周首戰，對戰高雄17直播鋼鐵人，本場比賽吸引5,582位獅紫軍進場。攻城獅在賽前苦吞二連敗，今日一開賽攻守節奏不佳，在第二節曾柏喻與首度復出的陳則語分別穩住陣腳後，攻城獅順利反超比分，下半場最多曾領先至11分，終場攻城獅以89:86擊敗鋼鐵人，收下主場4連勝，將於2月7日週二晚間七點對戰聯盟龍頭桃園璞園領航猿。
運動中心/綜合報導
攻城獅近期陷入傷兵潮，後衛高國豪、田浩皆因傷缺陣，而之前可分擔組織的林宜輝和林明毅又都離隊，後場戰力備受考驗。今天球隊由曾柏喻先發擔任主戰控衛，他出賽36分鐘，中規中矩的繳出7分4籃板3助攻4抄截的數據。
林冠綸總教練表示：「小黑在首節較慢進入狀況，但在第二節後漸入佳境，非常肯定他今天的表現。」攻城獅於第二節擺脫頹勢反超比分，陳則語在此階段扮演關鍵角色，本場比賽陳則語雖僅出賽7分鐘，但適時扮演供輸角色也獲得林冠綸總教練讚賞，林冠綸總教練認為則語今天表現可圈可點，不斷地幫助隊友創造更好的攻擊機會。
攻城獅本場比賽奪勝的關鍵球員為洋將班尼特，他本場比賽延續上個月的好表現，攻下全場最高的33分，命中6三分。賽後受訪時這位前NBA好手表示：「這一勝對團隊來說非常重要，今天我們在人員短缺下，還是靠團隊拿下勝利是值得振奮的，現在我們要趕快把重心放在週二對戰領航猿的賽事！」