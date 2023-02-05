T1／重要的是球隊本身　霍華德盼焦點給到隊友和教練

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霍華德今天出賽24分鐘，高效拿到21分4籃板6助攻，另一洋將艾夫伯(Michael Efevberha)出賽38分鐘，繳出全場最高的37分7籃板4助攻，特別是在第3節單節狂砍17分，是球隊能夠將比分拉開的關鍵。
雲豹今天依舊面臨傷兵問題，老將蘇翊傑、林宜輝皆因傷缺陣，前者是小腿些微拉傷調整中；後者則是腳踝不舒服，因此他們能取勝更加不容易。霍華德在賽後總評時也表示，「今天這是一非常棒的勝場，不是只有我自己，而是每個人都打得像超人一樣，我們擁有信心與能力，將繼續保持。」
在之前的農曆春節期間，霍華德表示有去一些地方旅遊、跟朋友享受短暫的假期時光，不過也強調在這裡只有團隊、沒有個人，上一次對上太陽時他們輸得很慘，因此今天能復仇，真的很棒。至於，終止連敗他雖然感到開心，但不會有什麼慶祝活動，「我們會回家，然後準備下一場比賽。」
記者會上，霍華德依然是關注焦點，許多問題都點名要他回答。不過他本人希望大家多把注意力放回到球隊上，也直言贏球是團隊的努力——特別是像盧捷閔這些球員今天站了出來，他們才應該受到稱讚和尊重，因此可以多問他們一些問題。
就如他所說，這場比賽雲豹本土球員也做出應有的貢獻，射手盧捷閔進帳15分；隊長鄭瑋找回手感，貢獻10分5助攻；羅振峰、張舜丞則分別拿到8分、4分，盧捷閔說：「今天獲勝代表過完年後，我們有一個好的開始，但希望我們高興今晚就好，接下來不能太鬆懈，也謝謝總教練給我很多信心，讓我出手時沒有壓力。」
霍華德是來台灣籃壇打球的外籍球員中，等級最高的球星，未來很高機率能進入NBA名人堂，甚至曾被人討論過是否有資格入選NBA 75大球星。因此外界對於他的關注度及討論度特別高，無可厚非。但對於雲豹這支年輕的球隊來說，他們需要的不是打一整個賽季的「明星賽」，而是專注打好一場又一場的「例行賽」，如今霍華德的發言以及他在場上角色的轉變，是一個好的開始。