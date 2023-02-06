特企／早鳥搶先GO！買歌林空調最高省5000 加碼家電4選1
憶聲電子旗下歌林品牌，為響應政府減徵貨物稅額與汰舊換新節能補助，以及感謝消費者長期以來的支持，推出「迎新氣享好禮」活動。即日起至2023/4/30期間，購買歌林指定機型冷氣，即可享電扇、電鍋、微波爐、電陶爐好禮四選一，贈品數量有限，敬請把握。
歌林冷暖空調RK03、09R系列，採用Inverter智能變頻，能自動偵測室內溫度，調整直流變頻壓縮機運轉頻率，快速達到最舒適溫度。室內機使用直流變頻貫流風扇馬達，室外機使用直流變頻風扇馬達，運轉更安靜，睡眠品質更上層樓。
您是否遇過以下情形：室內冷氣開整天，坐出風口前的人冷到打顫，離出風口遠的人卻熱到懷疑人生？這都是冷氣送風不均惹的禍，歌林RK03空調冷暖四方吹功能，上下左右自動導風，送風角度不受限制，讓空間每個角落都能實現「舒適平等」。
汰舊換新節能補助今（2023）年一月上路，消費者只要汰換家中舊機並購買一級能效空調，即享有3000元補助，另外視新機額定冷氣能力級距，可再得最高2000元退稅金額，若結合歌林「迎新氣享好禮」活動，就能加碼獲得超值小家電，越買越划算，今年春天，就讓歌林空調給您滿面春風!