嚴防網路詐騙找上門！達人激推一招守護全家上網安全

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擁有86萬多訂閱的物理治療師也是知名YouTuber「三個字SunGuts」，時常以專業知識分享臨床經驗與醫療知識，在如今充斥錯誤訊息的網路世界中，為民眾闢謠錯誤的訊息，他也分享家人深受網路詐騙資訊所害，像是常見的誤點連結被惡意網站鎖定，造成個資與錢財的損失。
如近期普發現金6000元的新政策，已有詐騙集團偽裝公家單位與民眾索取個資，謊稱可作為申請管道，民眾不可不留意。除了面對「不確定的連結不要點」、「不知道的檔案不要下載」，若不確定訊息的真偽，也可撥打內政部警政署反詐騙專線165詢問。
除了上述注意事項外，物理治療師「三個字SunGuts」也推薦遠傳電信用戶，可以使用遠傳守護網「防駭心守護」、「兒少心守護」訂閱服務，一招阻絕可能的危害發生。不少網友看了紛紛有感，表示「如果能有防止長輩受騙或填個資的保護服務一定考慮」。
以該電信用戶來說，申請「防駭心守護」、「兒少心守護」這兩項服務，擁有「免安裝」、「自動更新毒駭資料庫」2大優勢，就像是為手機增加防毒軟體一樣，此外，遠傳電信與擁有全球超過一億用戶的世界級資安大廠Allot合作，讓用戶隨時掌握最更新毒駭的資料庫，可避免風險網站帶來的危害，無論是Android或是iPhone用戶，只要擁有遠傳電信4G或5G門號用戶皆可使用。
無論是惡意網站、釣魚網站、殭屍網路攻擊甚至是檔案病毒掃描，當「防駭心守護」啟用後，就會主動阻擋無法前往或下載，有效防止手機被病毒綁架勒索，或因點擊不明連結蒙受金錢損失。
此外，針對小孩的部分，「兒少心守護」，可讓父母設定孩童門號上網的時間，避免過度沉溺。另外針對色情、毒品藥物、賭博、暴力、武器、自殺、墮胎、菸酒、成人遊戲以及煽情等10大類別網站，也能進行管制。
遠傳電信因歡慶服務上線，推出限時優惠方案，單人守護方案優惠價50元/月、雙人守護方案90元/月，而家庭方案更是只需要200元/月，銅板價就能輕鬆守護全家的上網安全，首購更享3個月免費，讓你先體驗再付費，不綁約，隨時可取消。
不少用戶大讚，「病毒每分每秒都在變，時刻保持最新的毒駭資料庫真的很重要」，也有網友表示，「免安裝就是方便，不用特別教學怎麼用，只要設定好就好了」、「再也不用擔心長輩亂點連結還要想辦法解決」，也有家長分享，「透過門號管控，可調配孩子的上網時間，讓學習更有效率」。