比抖音更毒！美專家稱微信為「特洛伊木馬」　籲全面禁止

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赫爾曼表示，TikTok的威脅在於母公司字節跳動的侵入性演算法可能造成的認知差距，但微信帶來的威脅更加直接且具風險，包含取得用戶個資、內容審查與監控，甚至使海外的中國公民成為北京的「秘密間諜」。
由於微信是少數在中國境內外都可以使用的社群媒體之一，因此在全球有將近12億名用戶，其中有大部分都是生活在中國，而他們多半都清楚北京政府會針對他們在微信上發表的文字、圖片進行「審查」。
根據加拿大多倫多大學的「公民實驗室」（The Citizen Lab）在2020年的研究，微信能夠以文字識別、視覺識別等檢測方式，對聊天內容進行即時自動審查，若發現一張不符合審查規範的圖片就會禁止所有用戶發送該圖片，儘管這只限於刪除來自中國電話用戶的內容，但其監控範圍很廣，包括生活在美國的中國人用戶，如留學生和持有簽證者。
赫爾曼指出，微信在澳洲約有60萬名用戶、在英國有130萬、美國則有150萬名，大多數民眾使用微信只是為了在中國的親友保持聯繫，但中國政府卻可透過各種後門知道海外用戶的位置資訊與個人數據，並允許第三方閱讀他們收發的信息。
「這代表生活在海外的中國公民都成了北京『祕密間諜』的一環，無論這是否出自他們的意願。」
10幾億用戶的資訊則是由微信母公司騰訊控制，赫爾曼指出，這些數據伺服器被微信指出是被存放在中國以外，但事實上用戶數據都是存放在位於香港的伺服器，而根據香港國安法，騰訊必須服從北京的命令讓當局存取相關數據。
他也警告華府，微信是個比TikTok還嚴重的安全威脅，呼籲政府全面禁止微信，防止美國用戶的數據落入北京手中，也可讓生活在海外的中國人脫離北京政府的桎梏。