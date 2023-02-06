特企／高雄蓮潭燈會吸逾200萬人潮　創30億觀光效益

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高雄市長陳其邁表示，高雄今年回歸地方燈會，以高雄創作者雪路創作的知名「ㄇㄚˊ幾兔」IP，結合在地文化地景特色及最濃台灣味，與在地歷史悠久的廟宇合作，越在地越國際，共同打響高雄國際知名度。高雄不僅擁有多元文化，更有多元景觀，讓國內外遊客以不同的角度認識蓮池潭這個國際知名的高雄景點。整個燈會期間的參觀人次超過2百萬，大量的觀光人潮為本市觀光產業及地方商圈帶來可觀的觀光商機，創造近30億觀光效益。
高市府觀光局長高閔琳表示，辦理本次蓮潭燈會活動，積極與在地鄰里、商圈、廟宇及民宿業者溝通協調，讓活動與地方共榮，共同帶動地方觀光發展；同時也邀請友好國家駐台單位、姊妹市等國際友人蒞臨賞燈，廣獲外國友人好評！
蓮池潭在地知名百年老店中外餅舖張美華總經理指出，感謝市府這次選定左營蓮池潭辦理燈會，店內伴手禮每天至少賣出200盒以上， 過年期間業績史上最佳 。另外，觀光局推出的消費200元抽iPhone和商圈大禮包，也刺激消費增加旅客提袋率，促進當地經濟和產業發展。
孔廟內的芒果咖秋說明，活動每天都有許多遊客湧入，孔廟內也有規劃cosplay遊戲，吸引很多年輕人前來體驗，來客數較以往多成長約6成、業績成長約4成，感謝市府用心舉辦燈會。此外，新光三越左營店業者表示，感謝市府今年在左營蓮池潭舉辦2023高雄蓮潭燈會，活動相當成功吸引許多人潮，燈會期間也帶動來客數成長約5成、業績成長約3成，對於業者幫助很多。左營區建業眷村民宿業者表示，燈會活動帶來大量的人潮讓春節期間至元宵節住房率超過八成，部分搶手民宿更接近客滿。
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