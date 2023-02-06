楊子儀帶25位粉絲出國玩！他撞見前女友「神展開復合」
奇幻愛情劇《再見之後》播出第6集，劇中黃姵嘉得知張耀仁遇難崩潰大哭，向擁有張耀仁靈魂的楊子儀說：「你還欠我一場說走就走的旅行。」這段復刻浪漫旅程，喚醒年輕觀眾重溫初戀的悸動。現實中，演員們也提到最難忘的旅行，楊子儀表示4年前的生日和粉絲一起去濟州島遊玩，「帶了25位粉絲一起出國，有母子、有情侶、有夫妻，還有已經分手但因為都是我粉絲，兩人一起參加後復合，是段難能可貴的回憶。」
記者羅凌筠/綜合報導
楊銘威說：「每次旅行都有不同回憶，但我印象最深刻是曾經在出國途中，遇到各種詐騙，連護照都差點被騙走。」他也不忘開玩笑：「大概因為我長得帥又老實，看起來又一臉很容易相信別人。」
剛從英國回來的苗可麗分享，「聖誕節前夕去英國找女兒，一起相處了22天，會是這輩子難忘的回憶！從她出生，除了坐月子的1個月之外，這次是我們相處最長的日子。」在異地人生地不熟，彼此相依為命的感覺，讓苗可麗和女兒有了像閨密般的情感。
伊正也曾用旅遊來展現對家人的疼愛：「約30年前，我還是歌手身分，那時有機會飛往美國擔任蘇芮的演唱會嘉賓，我當時突然靈機一動，不如趁機帶父母去美國玩，因為父母捨不得我花錢，我還特別說是主辦單位招待，但其實是用我的積蓄，帶他們去美國玩整整1個月，這也是我唯一一次和父母出國的回憶，後來父母相繼過世，回想起來，我很感謝當時有個機緣，讓我有了與父母出國的記憶，留下許多珍貴照片，當年在海洋公園幫媽媽拍下她騎著海豚雕像的合照，成為她告別式的照片，讓我想著媽媽彷彿像是騎著海豚，飛往天際，在空中守護我們。」