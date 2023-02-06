特企／「臺北兔給樂」結合炫目裸眼3D　打造聲光體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
在臺北文創大樓廣場所展出的副燈「台北兔給樂Taipei Together」，是由擅長Motion Design的動態圖像導演劉耕名率領設計團隊Bito、和必應創造攜手打造，以「會說故事的燈飾作品」為發想，運用雙面巨型LED立體影像裝置打造近三層樓高的巨大紙箱，結合炫目裸眼3D、體感互動、和兔子快遞員上天下海送包裹的緊湊故事，為觀眾帶來兼具感動、和互動的沉浸式聲光體驗。
總導演劉耕名表示，「台北兔給樂」的LED影像裝置不只打破了以往造型燈的形式，更顛覆了一般裸眼3D動態視覺缺乏情節與故事性的設計慣性，以BUNNY RUNNING快遞公司的兔子快遞員為主角，讓觀眾看他上天下海，最後搭上台北捷運將神秘禮物送到臺北文創的完整過程。故事中每個角色的造型完成度細膩到彷彿隨時可以跳出螢幕直接變成公仔，連紙箱上的標籤都是精心安排。「我們希望花燈不再只是用看的，而是能讓賞燈的大小朋友一起玩。因此我們已加入了體感互動科技，大家不妨運用手勢和動作試試看，可以在快遞箱子裡找到什麼驚喜。」
如果覺得不過癮，還可以用手機掃描紙箱上QR code，連至 BUNNY RUNNING 快遞公司IG帳號，看看兔子快遞的裝備、和其他千奇百怪的送件任務等完整的故事設定。此外，「台北兔給樂」也設計了AR專屬濾鏡，讓觀眾直接和兔子快遞打招呼。
「台北兔給樂」自即日起至2/19(日)、每天上午10點至晚上10點在臺北文創文化廣場展出，白天可以體驗有趣的互動畫面，兔子快遞員的故事則從傍晚5點開始，每半小時演出一次，日夜不同的視覺風貌和聲光體驗，錯過可惜！
台北兔給樂 Taipei Together展出資訊
日期：2/5-2/19 正式展出
時間：每日10:00 – 22:00 (主展演每晚17:00-22:00，半小時展演一次)
地點：台北文創文化廣場（台北市信義區菸廠路88號 松菸園區內）
2023台灣燈會官網
臺北文創官網