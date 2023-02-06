曾獲星雲法師贈1碗麵　沈春華流淚：影響我最深

國際佛光會創辦人星雲法師昨（5）日下午在高雄圓寂，享耆壽97歲。前主播沈春華受他影響甚深，2010年她因母親臥病多年，到高雄佛光山拜訪星雲法師，求他安慰神傷又徬徨的心靈，「大師對我影響最深的，是多年前一場私下的拜會。那天，大師贈我一碗麵。」
記者羅凌筠/綜合報導
沈春華在臉書吐露，當年她抵達山上時正是晚膳時分，大師邀她一同吃碗麵，並對她說：「吃麵就是越簡單越好，像人生一樣，不要放一堆有的沒的，太雜了，那是在吃料還是吃麵呢？就是要吃麵條裹著湯的味道，這樣就很好了。」星雲法師的智慧妙語，伴隨那碗素麵，一路暖了沈春華的心、脾、胃，她跟大師提起母親的狀況，說著說著竟然淚流滿面。
星雲法師聽出了一位小女兒害怕失去母親的心情，對她說道生死都是自然的事，他也在學習面對。他還提到自己的母親，說將年邁母親接回來安養天年。他雖然自小出了家當了和尚，還是十分感念母親的生育之恩，並樂在反哺。沈春華說：「我就這樣在山上吃了麵，流了淚，和大師又笑又哭的閒話家常，大師簡單面對人生的開示，於我受益良多。」
星雲法師來台灣弘法超過一甲子，沈春華對他離世十分震驚不捨，「星雲大師此生奉獻佛教，既是宗教家、慈善家、也是了不得的教育家，更帶領弟子建立了可長可久的宗教組織傳承，真正功德圓滿。雖有如巨星劃過天際，但大師並沒有殞落，只是回歸他最愛的浩瀚星雲，從此更加自由自在，無病無痛，其光與熱不只普照天上，亦將持續溫暖人間。」