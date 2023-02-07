蔡英文接見瑞士、芬蘭訪團 Kolas揭「俄烏戰爭」的影響
總統蔡英文昨日與今（7）日分別接見瑞士、芬蘭訪團，歐洲民主盟友接連訪台，引發關注。總統府發言人Kolas Yotaka表示，俄烏戰爭後，歐洲看台灣的方式不一樣了，台灣很務實，在民主、開放、透明的市場互為經貿投資，強化彼此的國力，即可逐步建立一種以人民為首、由下而上的信任關係，自然而然我國與歐洲在政治上會更緊密。
記者黃宣尹／台北報導
談到近來歐洲民主盟友接連訪台，Kolas說，中國氣球飛到美洲的同時，瑞士國會友台小組、芬蘭國會友台小組接連來訪，日前蔡英文也跟捷克準總統通話。不管是打電話、或直接飛來見面，烏克蘭戰爭後，歐洲看台灣的方式不一樣了。
Kolas表示，如果這是一個轉捩點，那麼歐洲各國由民意代表發動，開始促成一種由下而上的對台關係，包括人民之間從經濟、貿易、科技、創新領域的投資合作，會是新的台灣歐洲路線。
Kolas談及，接受外媒的訪問時，被問及在中國不斷施壓的前提下，許多國家仍奉行「一個中國」原則，我國要如何與中東歐國家互動，她說，台灣很務實，因為經濟力就是國力，在民主、開放、透明的市場互為經貿投資，強化彼此的國力，即可逐步建立一種以人民為首、由下而上的信任與互惠關係，自然而然我國與歐洲在政治上會更緊密。