藍高層明訪中！民進黨細數統戰言論　砲轟「維尼追星團」

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黃彩玲舉例，「前陸軍上將陳廷寵表態台灣戰力是零；陸軍前上將，率領國民黨團到中國會見政協主席，並發表藍8點政治聲明，甚至連軍人出身的國民黨立委吳斯懷都說過，共軍擾台不算挑釁，是無害通過」，讓人無法理解。
黃彩玲進一步表示，國民黨政治人物接連訪中，包括前主席洪秀柱和中國國台辦主任宋濤會面，堅稱兩岸同胞應該攜手完成兩岸統一；國民黨立委陳玉珍最近也跟中國國台辦主任會面，還送對方一條根，寓意兩岸同屬一條根；前高雄市長韓國瑜還曾笑稱自己可以競選香港特首、自我矮化，所有的言論所有的言行，大家都是歷歷在目，現在還要由夏立言組成「維尼追星團」。
張志豪則表示，現在國際正發生中國間諜氣球事件事件，在此時此刻夏立言還堅持訪中，「真的猶如行程所說的這麼輕描淡寫嗎？真的是這麼輕鬆以對嗎？」這不僅陷入對方的政治框架不說，這是否代表，連國民黨提名的總統候選人，可能還要經過中共同意，民進黨質疑中國跟國民黨，國共之間到底有什麼政治交易？
張志豪指出，夏立言曾任陸委會主委，這時訪中極具政治意涵，陸委會也做出提醒，但是夏卻堅持訪中，讓人不禁質疑，這時朝共促統是棄台灣國家利益於不顧，也急著向中國來輸誠，「是不是為了共同呼籲習近平統一台灣的主張，出賣台灣人民的利益？」
張志豪也表示，去年中國軍演引發全球關注，夏立言還執意訪中，已經引起國民黨青壯派罵聲連連，請 「敗家老頭放過國民黨」，今年面對中國間諜氣球事件，國民黨青壯派怎麼不再說一次？
張志豪舉例，中國國台辦發表《台灣問題跟新時代中國統一事業白皮書》，明確寫出以一國兩制，作為統一台灣的治理方案，且不放棄對台動武；此外，去年夏立言訪中與中國海協會長張志軍見面時，張志軍稱中國對台軍演是正義之舉跟打擊台獨，夏立言當場只能默默吞下。
張志豪指出，夏立言去年訪中時一再宣稱不見中共高官，不談政治議題，卻會見張志軍及國台辦副主任陳元豐，顯見朱立倫根本就是欺騙國人，毫無政治誠信，難道這次還要繼續欺騙國人嗎？在國際關注中國對台壓迫跟威脅之際，國民黨跟朱立倫竟然還繼續派夏立言訪中，國民黨心中還有台灣人民嗎？