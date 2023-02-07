特企／中福下市危機！小股東質疑市場派大股東無心經營
老牌紡織廠中福（1435）獨立董事林俊廷於6日召集股東臨時會，不過因未達出席股數，會中歷經2次延長會議，最後未達法定出席比率而宣告流會，林俊廷也辭去獨董一職。對此，小股東認為，市場派對於公司面臨下市無積極作為，甚至杯葛此次臨時東會，並質疑大股東陳建、翁弘林等表示身為大股東為何不參與臨股會，錯失能合法完成改選、變更登記的機會？且根據媒體報導中福公司上班人無人上班，質疑這些大股東根本無心經營中福公司。
由於中福因為財報難產導致即將面臨下市，獨董林俊廷召集臨時股東會，挽救公司下市危機，據悉中福臨股會現場，雖有不少小股東出席，但去年入主的市場派幾乎沒有出席，包括翁弘林、陳建等大股東，都沒有現身，最後導致臨時股東會流會。小股東指出從去年8月時董事席次已缺額超過三分之一，違反公司章程董事最少應有五席及公司法相關規定，為何現在的陳建等經營團隊拖延近半年時間都不召開股東臨時會進行補選，甚至發函惡意杯葛2月6日股東臨時會。小股東挺身呼籲主管機關應儘速命中福公司進行補選程序，不要讓中福公司淪為少數幾名大股東的玩物、罔顧小股東的權益。
最後，小股東也表示原市場派開始爭奪經營權後，股價歷經多次波動，這兩三年來從2018年5元、6元飆漲近10倍，部分投機者將股價炒高獲利，目前公司股票停止交易，過去在高點上車的小股東，因為經營權惡鬥已成為最大受害者。小股東呼籲主管機關、檢調單位、投保中心硬起來，儘速立案嚴查。