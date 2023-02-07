特企／史克威爾「復活邪神」　席捲台北國際電玩展！

4 日於台北國際電玩展現場，SaGa 系列製作人「市川雅統」特地跨海來台與玩家粉絲相見歡，並正式宣布—《復活邪神 -吟遊詩人之歌- Remastered》繁體中文版將於 3 月 30 日上市！《復活邪神 -吟遊詩人之歌- Remastered》預計將於 PlayStation®5、 PlayStation®4 和 Nintendo Switch™ 平台推出繁體中文版，此款系列作作品於 1992 年首次在超級任天堂上推出，並於 2005 年於 PlayStation®2 推出重製版本。
該作採用「自由劇本」系統，玩家可以於8位角色中選擇1名為主角，並且能享受隨著玩家選擇而有所變化的劇情。另外在保有 SaGa 系列特有的「閃悟」和「連攜」等戰鬥系統的同時，更提升了圖像品質、增加各種便利功能與新元素，包含可遊玩角色以及遊戲事件的追加，讓整體遊玩體驗更加舒適。
除了有繁體中文版新作的好消息外，手遊 SaGa RS也在本次台北國際電玩展祭出諸多回饋台灣粉絲的內容，而市川製作人更首次公開 3 月份的特別合作企劃。為響應將於 3 月 19 日舉辦的金標籤賽事「2023 新北市萬金石馬拉松」，SaGa RS 特邀台灣超人氣繪師 VOFAN ，以遊戲角色「喬」的奔跑英姿作為主題，繪製了充滿台灣風情與熱情的立繪。畫面中「喬」和 SaGa 系列人氣角色「老師」一起披上「2023 新北市萬金石馬拉松」的毛巾，在享譽國際的「維納斯海岸」賽道上颯爽奔馳。
玩家們可於指定期間內在 SaGa RS 中免費獲得上述「喬」的風格，而其他更多相關內容與獎勵未來也將陸續公開。此外，在新北市萬金石馬拉松賽會現場，營運團隊也特別製作了限量神祕禮品，歡迎玩家們前來共襄盛舉！
「復活邪神」系列二度參與「台北國際電玩展」，除了有集結 Coser、實況主、繪師與音樂家們的精彩舞台活動之外，更展示了絕無僅有的 SaGa RS 人氣角色「糖糖」主題花燈。市川製作人與遊戲營運團隊表示，非常感謝所有於線上和線下響應本次電玩展的玩家粉絲，讓所有活動得以圓滿落幕，並也請大家今後持續關注「復活邪神」系列的世界拓展！
來自擁有 30 年以上歷史、和「FINAL FANTASY 系列」、「勇者鬥惡龍系列」並列日本王道RPG系列 的「SaGa 系列」，SaGa RS 以其中「復活邪神系列（Romancing SaGa）」睽違 23 年的最新續作之姿，於全球上市至今已突破 2500 萬下載，並多次在日本 App 商店與 Google Play 商店獲得營收榜排行第一。
承襲日式 RPG 的經典要素與懷舊像素風格，SaGa RS 將「SaGa 系列」獨有的戰鬥與培育系統帶到了行動裝置上，讓玩家們在手機上也能夠體驗系列作的特殊魅力，輕鬆遊玩的同時也能享受運用戰略擊敗強敵的成就感！故事延續「復活邪神3」劇情，由 8 名英雄拯救的世界在經過 300 年後，嶄新的冒險故事再次展開。
主角「波魯卡・林・伍德」和妹妹「麗茲・林・伍德」同屬馬戲團的成員，但某日麗茲被突然出現的魔物擄走了。為了尋找麗茲下落而在各地流浪的波魯卡，在「班卡特」看到了塔士團入團測驗傳單後，想著這或許能幫助他找到妹妹下落，便決定加入塔士團。
我是廣告 請繼續往下閱讀