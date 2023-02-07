aifian全新改版升級！觸發隱藏任務 專屬驚喜等你拿
電商平台aifian迎來全新改版升級，民眾只要註冊 aifian 並通過身分驗證，就有機會獲得 100 元互動回饋，還能更快速的掌握自己的裝備資訊，享受開豪車、入手新 iPhone 等美好體驗！即日起至 2 月 17 日，只要通過aifian身份驗證，並至aifian粉絲專頁分享指定貼文、回填表單，就有機會獲得 100 元互動回饋，名額共 20 名。同時，aifian還推出《Welcome to the NEW aifian》系列活動，不分新舊用戶，只要完成任務就有機會獲得互動回饋，總金額達千元以上，舊雨新知一同來試手氣！
此外，即日起至 02/20，用戶還可參與《每日簽到抽回饋》與《汽機車品牌賽馬場》等精彩活動，滿足指定條件即有機會獲得 10 元至 100 元不等的互動回饋，積極參與的用戶還可能觸發隱藏任務，更多專屬驚喜等你拿！以上活動資訊均公布於 aifian 粉絲專頁與官方部落格，有興趣的民眾千萬別錯過。
aifian 為新型態電商平台，致力於讓用戶一站管理汽機車、手機、數位錢包等人生裝備，輕鬆購入、轉售心儀物件，體驗美好生活的無限可能！目前，aifian 已和渣打銀行、永豐桃園雲豹隊等數十家品牌開展長期合作，並不定期發布專屬活動，民眾可透過註冊 aifian App，多種福利一網打盡。