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綠批夏立言訪中「朝共」　朱立倫反嗆：雙標已是他們DNA

▲夏立言明將率團赴中展開拜訪行程，卻遭民進黨批評是朝共，朱立倫今受訪反嗆民進黨，雙標已是他們的DNA。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲夏立言明將率團赴中展開拜訪行程，卻遭民進黨批評是朝共，朱立倫今受訪反嗆民進黨，雙標已是他們的DNA。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

國民黨副主席夏立言明率團前往大陸展開參訪行程，預計將拜會國台辦主任宋濤，連帶引民進黨批評「朝共」。對此，國民黨主席朱立倫今（7）日則反擊，國民黨堅持兩岸和平、區域安全，並痛批民進黨「雙標已是他們的DNA」。朱也質問民進黨主席賴清德，應解釋民進黨堅持台獨，與和平保台要如何共存？

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前副總統連戰今舉行「連戰回憶錄」新書發表會。活動結束後，針對夏立言將到中國訪問，遭民進黨批評「朝共」。朱立倫說，國民黨堅持兩岸和平、區域安全，要透過對話交流而不是對抗交惡，他痛批「民進黨真的是一個雙標黨，他不是也說希望對話交流？結果國民黨去做了，他們只會去罵、抹紅、抹黑，不幫台灣人民解決問題，只會製造問題。」

朱立倫指出，國民黨此行是為解決農漁民、台胞、台生及台商需要解決的問題，國民黨去對話交流，盼能真正幫助到這些人，「沒有任何一絲一毫政治考量。」

媒體追問，民進黨要和平保台，是否要先放棄台獨黨綱？朱立倫表示，民進黨雙標黨已經是他們的DNA，他們對話交流民進黨就要罵，自己口中喊對話交流，民進黨同樣口中喊和平保台，但又不放棄台獨黨綱。朱立倫喊話賴清德，應好好解釋，民進黨所堅持台獨與和平保台如何共存？如何在雙標下達成他的目標？

民進黨喊對話交流，是否不該禁止陸客來台，而是歡迎他們？朱立倫回應，國民黨上次到大陸訪問時，就希望能夠趕快恢復小三通，能夠增加航點，很清楚現在卡在民進黨執政當局，再次呼籲當全世界都在開放十，疫情後能恢復觀光與交流，盼民進黨別再卡。

至於有國民黨立委爆料，在和美國智庫會面時，對方當面問侯友宜是誰。朱立倫說，國民黨是他們最強母雞與最優現新北市長，歡迎大家多跟他們優秀直轄市長交流。

另外，談到鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻，被視為有意參選2024總統。朱立倫回應，只要非綠朋友，不管藍白或其他顏色都歡迎加入支持國民黨，3月4日即將面對南投立委補選，希望大家一同來支持。

媒體再問，連戰新書中提到319槍擊案，而侯友宜與此案有爭議，是否會影響侯友宜出線？朱立倫重申，再次說明侯市長是他們最優秀直轄市長、最強母雞，大家一起為他加油。

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