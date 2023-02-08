台灣搜救犬前進土耳其救災！一起坐商務艙 網友暖心打氣
土耳其與敘利亞交界處，當地時間6日凌晨4時17分發生芮氏規模7.8大地震，目前已超過7800人死亡，全球多國伸出援手，台灣也派出救難人員前往協助。而搜救隊中包括搜救犬「腿腿」和「Melody」，一起坐商務艙，養精蓄銳準備全力投入救援。
編輯中心/綜合報導
內政部表示，昨（7）晚10點半，再次集結90人2犬（含3醫師3護理師1獸醫師），攜帶約6400公斤的裝備，請長榮航空以包機的方式從桃園機場起飛。目前共有「130位搜救及醫護人員、5隻搜救犬」前進災區救援。
這次的救援任務不只是技術裝備的考驗，搜救員更得與冰冷的天氣及時間同時對抗。但是24年前的九二一大地震，最早降落到台灣的國際救援團隊，就是來自土耳其的夥伴，因此無論這次的任務有多艱難，內政部強調，我們都會全力投入救援。
而搜救犬既萌又堅毅的身影更是讓網友紛紛為其加油，「一定要平安健康的回來」、「感謝讓狗狗們坐商務艙一起出任務」。其實不只台灣，墨西哥外交部長也在推特上，分享墨西哥搜救犬出發準備投入救援的模樣，同樣獲得許多網友加油打氣，大家衷心期待這些四隻腳的救援尖兵，能在震災現場多救出幾條人命。（編輯：倪浩軒）