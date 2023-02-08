星雲大師圓寂　國民黨團籲政府：專案許可陸信眾來台弔唁

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曾銘宗指出，陸委會根據《兩岸人民關係條例》制定「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，其中第3條規定大陸人士申請入境台灣有幾種管道：社會交流、專業交流、商業活動交流、醫療服務交流，以及專案交流。
曾銘宗提到，陸委會向他說明，現階段大陸人士入境管道的前四項已經關閉，唯一可能入境的僅剩專案許可。在2018年12月海基會前董事長江丙坤過世，陸委會曾經專案核准海協會前會長陳雲林來台弔唁，當時的陳雲林已經退休，不具有任何黨、官職位。
曾銘宗建議陸委會，可以專案、從速核准星雲大師在大陸的家人、信眾來台弔唁。國民黨團呼籲政府，落實蔡英文總統「疫後兩岸人民恢復健康有序交流」政策宣示，以及人道主義及宗教交流考量，專案開放大陸人士來台弔唁星雲大師。
國民黨團書記長謝衣鳯則表示，蔡英文總統在今年元旦文告中，關於兩岸議題提出，「2023年共同的課題是，疫後兩岸人民恢復健康有序的交流」，以及「維持台海及區域的和平穩定，這都是兩岸必須共同面對的責任。」
再追朔到2022年國慶日，蔡英文總統發表國慶演說中，也提到相同的論述，「維持台海及區域的和平穩定，這都是兩岸必須共同面對的責任。在兩岸解封之後，能夠逐步恢復，兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩台海緊張情勢。」
謝衣鳯指出，蔡英文期待兩岸人民能夠恢復健康有序的交流，那要如何建立健康有序的交流？在全球天災頻傳之際，6日土耳其發生大地震，內政部消防署在第一時間派出2批搜救隊前往協助救災，這是台灣人展現悲天憫人的美德；同樣的心境，星雲大師的追悼會將在下周舉辦，兩岸都有星雲大師的信眾、友人，都希望能在最後一刻，親自來弔唁星雲大師。
謝衣鳯呼籲蔡政府，星雲大師圓寂後，朝野政治人物均痛失一代宗教界大師，而《中華民國憲法》保障人民有宗教信仰自由，是否能夠以《憲法》的高度，應該儘速協助兩岸人民一同弔唁星雲大師。
國民黨立委費鴻泰則表示，日前到佛光山台北道場弔唁星雲大師，台北道場住持滿謙大師提到，星雲大師在大陸還有家人、信眾，希望能夠來台弔唁，送星雲大師最後一程。星雲大師生前是世界級宗教大師，信眾遍布全球，無不希望星雲大師圓寂讚頌能夠順利圓滿完成。
費鴻泰說，星雲大師帶給世人信心、歡喜和希望。回想多年前，星雲大師和善國璽樞機主教曾經會面，倡議宗教融合。星雲大師留給世人有三好：做好事、說好話、存好心。費鴻泰提醒蔡政府，這是開啟兩岸善意最好的契機，希望蔡英文能夠放下意識形態，讓人人都是有緣人，以專案最快捷流程讓大陸人士來台弔唁星雲大師。
國民黨立委王鴻薇指出，佛光山在星雲大師圓寂後，計畫在2月13日舉行追思典禮，時間相當急迫，全球佛光山信眾都希望能趕在13日之前入境台灣，參加追思典禮。其中，台灣對於大陸人士限制比其他國家人士來台較多，許多民意代表也接到相關陳情，希望能夠開放大陸人士來台弔唁。
王鴻薇誠懇呼籲蔡政府，應本於人道關懷、宗教慈悲的精神，陸委會能夠以專案方式辦理大陸人士入境，若佛光山願意，陸委會可以協助佛光山核實來台參加追思典禮大陸人士身分，順利參加星雲大師追思典禮。