夏立言訪中　朱立倫：國民黨不像民進黨做一套說一套

國民黨副主席夏立言今（8）日率團啟程訪問中國，國民黨主席朱立倫下午主持中常會發表談話指出，此行定位清楚，就是交流與對話，同時也表達對台胞、台生與台商的關懷，了解他們的問題，同時也帶去台灣農漁民以及各產業由於兩岸關係緊張所遭遇的問題，代表台灣部分產業界表達需要解決的問題，並與對岸涉台事務的新任官員進行交流對話。
記者余祥／台北報導
朱立倫強調，國民黨最重視兩岸和平與區域安全，這才是真正愛台灣、保衛中華民國，而不是像民進黨口說一套、做一套，雙重標準。民進黨不知道幫人民解決問題，只會攻擊、造謠與抹黑，無法獲得人民認同，國民黨秉持幫人民解決問題、顧民生的立場站得非常穩，也沒有任何一絲的政治目的，相對於民進黨只會交惡、對抗，國民黨希望以交流代替交惡，以對話取代對抗。
此外，針對土耳其發生大地震，朱立倫表示，國民黨第一時間就表達關切致哀，藍營執政的各縣市救難隊也都已經出發，黨部將全力支持協助，同時他要特別強調，這次地震再次提醒大家對於危老都市更新的重要性，台灣各大都會區存在許多老舊建物，但危老都更推動卻十分緩慢，他希望大家能以最大決心儘速推動都更。
朱立倫並說，國民黨中評會主席團主席星雲大師圓寂，12日他將帶領黨內同志至佛光山致祭並表達最高敬意。