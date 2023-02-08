《鬼家人》前傳登beanfun! 林柏宏、許光漢漫畫原型超萌
橘子集團看準億萬票房導演程偉豪最新喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》話題，beanfun!漫畫星宣布取得IP授權，與金漫獎得主狼七攜手推出首部原創電影改編漫畫《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，搶先釋出書封與漫畫版毛邦羽、吳明翰人物設定圖讓粉絲一窺角色漫畫版造型。
記者黃雅琪/綜合報導
為孵化與鼓勵台灣原創作品，橘子集團自2021年成立beanfun!文學星與漫畫星，陸續推出46部原創作品、轉載近2千部作品提供讀者精彩的數位娛樂內容，也不斷挑戰作品跨域轉換。2023年以台灣原創電影《關於我和鬼變成家人的那件事》授權衍生漫畫為開端，獨家原創《我在便利商店撿到一隻男神》小說、漫畫及廣播劇、恐怖電影大作《人面魚：紅衣小女孩外傳》改編漫畫、VTuber《瀕臨絕種團》全新企劃姐妹作也將陸續推出。
2月10日即將上映的《關於我和鬼變成家人的那件事》集結億萬票房導演程偉豪、實力製作團隊與華麗演員陣容，自2022金馬展閉幕首映後口碑討論不斷。看好電影娛樂內容話題，beanfun!漫畫星積極取得金盞花大影業、伯樂影業IP授權，開創全新故事軸線並委由第13屆金漫獎年度漫畫獎得主狼七操刀，共同推出首部電影改編原創漫畫《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，2月28日於beanfun!漫畫星上線，共計6話。
作者狼七作品風格以熱血中二、生活寫實見長，擅長描繪人物豐沛情感與生活逸事。本次作品以毛邦羽生前故事為核心，讓粉絲了解電影中未說的深厚祖孫情，以及未能表露性取向卻又渴望親密伴侶的內心世界；透過漫畫不僅能一探男閨密如何調教毛邦羽放膽撩男人的青澀同志新手爆笑成長史外，還能串起與準老公吳明翰早已天註定的姻緣線。即日起至2月14日凡於beanfun!漫畫星收藏漫畫就有機會抽中情人節禮物「雙人電影票」，2月28日前完成指定任務抽電影週邊，詳細資訊請見活動官網。