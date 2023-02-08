吳奇隆婚變劉詩詩被罵？出遊自拍藏「恩愛證據」打臉傳聞
台灣男星吳奇隆與劉詩詩，因戲劇《步步驚心》結緣，決定在2015年步入禮堂，育有1子，是演藝圈令人稱羨的銀色夫妻，卻在去年2月開始傳出婚變消息，即便雙方已經否認，但在同年8月爆出吳奇隆害劉詩詩被門夾，遭到粉絲們批評罵翻，讓外界憂心兩人的婚姻。所幸元宵節當天，吳奇隆罕見曬出自拍照，意外秀出婚戒，這才讓大家感到放心。
娛樂中心/綜合報導
據了解，吳奇隆去年2月與劉詩詩傳出婚變的消息，甚至有謠言指出吳奇隆跟女性工作人員太過親密，消息不斷在網路上瘋傳。不過，夫妻倆事後共同發出聲明，請外界別再散播不實的言論。
直到去年8月，陸媒《搜狐娛樂》報導指出，夫妻倆逛街時就被民眾直擊，吳奇隆沒有注意到後方的劉詩詩，害她差點被大門夾到，也引來女方粉絲的不滿與批評。
另據《東網》報導，近期劉詩詩和吳奇隆正為了孩子教育問題發生爭執，再加上劉詩詩曾貼出一張遊玩照，卻被發現手上沒有戴婚戒，另外，還有劉詩詩在戲劇《一念關山》與男演員劉宇寧的親吻戲登上熱搜，引發吳奇隆不滿，導致讓雙方婚姻亮紅燈。
所幸，吳奇隆在今年元宵節當天，罕見更新動態，貼出一張自拍照向大家祝賀，也可以看到吳奇隆露出左手無名指的婚戒，這才讓粉絲們感到放心，紛紛留言，「終於出現了！」、「老大你終於又更新了，什麼時候能出來營業呢」、「老大，你該出來營業了吧！我們都斷糧好久了！」（編輯：詹鎰睿）