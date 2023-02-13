驚悚小說《叩叩》以遊戲探人心　玩場被謊言掩蓋的捉迷藏

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這裡的每個角色都是你身邊的人，他可能是你朝夕相處的人，可能是你記憶中的人，可能是你偶爾才見的人，也可能僅僅是與你擦肩而過的人。所有的人心可以醜陋亦可以懂得愧疚，有些人保護的東西違背常理和眼光，或許無法被理解，卻確實有著他難以言說的理由。儘管如此，仍對無端遭受波及的人不公平，有些人明明毫無瓜葛、互不相干，不過是一個湊巧掉進了陷阱裡，竟從此萬劫不復。
用每一個細小的思維和動作去塑造出彼此的不同和私心，或許你看不透他們的想法，不明白其中的理由，但也只是你不明白而已，他們全都活了起來，所有的細節隨處可見，皆是你觸手可及的人——想藏的、想找的，欲蓋彌彰的、充耳不聞的，轉換時空都是你我的投射。
人生的每段經歷都無法與你無關，在故事中亦是，沒有人能夠置身事外。那個看似清醒的人在說謊，但正因為他看似清醒，所以沒人會去質疑，而被認作神智不清的人說了真話，卻因為他帶有缺陷就沒有人願意相信。就像你以為自己是拼了命地在挖掘真相，但真相明明就站在眼前，很多時候蒙蔽雙眼的也都只是你自己。
而信與不信、聽與不聽，同樣也無法斷論對錯，不過都是個選擇罷了。選得過一條生路，可能是運氣，選到了一條死路，也可能是解脫，沒有一件事情是不能追根究底的，不讓你追究的都只是人而已。故事卻也只是故事，是非對錯、正義惡意、幫與不幫、藏與被藏，正因為有著人格與性格上的缺陷，才造就了活生生的人，任何的有理與無理，我都無意替誰辯解。
故事有的只是最初的模樣，因為每個人品出的滋味不同，當它經過了一百個人的閱讀，就會出現一百種全新的樣子。就像你可以與旁人的理念相左，就像你可以不顧一切地質疑一件事，就像你可以盡情地相信你所相信的，如此地自由，全都是你自己。
文/柳煙穗
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