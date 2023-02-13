台灣搜救隊被客氣請走！土國教授難過發聲　消防署回應了

驚悚小說《叩叩》以遊戲探人心　玩場被謊言掩蓋的捉迷藏

▲《叩叩》故事描述一起凶殺案隱藏重重謊言，探究人心的恐懼與掙扎。（圖／鏡文學提供）
▲《叩叩》故事描述一起凶殺案隱藏重重謊言，探究人心的恐懼與掙扎。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

捉迷藏是一個很有趣的遊戲，你不會知道發現你的人步步逼近，是會放過你，還是會抓住你；捉迷藏卻也是一個非常危險的遊戲，你永遠猜不到來找你的人，究竟是帶著玩心還是惡意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《叩叩》作者柳煙穗說，自己不是很擅長表達自己，如同故事有一百種模樣，我也說說我的，若是有你聽著，那就再好不過了。該作出自一個捉迷藏而起，其揭開的除了捉迷藏本身，更多是深埋在地底下從未被人發現的秘密。每個人都有過去，即便只是一個故事，角色的背後也有太多的說不完和道不盡。

這裡的每個角色都是你身邊的人，他可能是你朝夕相處的人，可能是你記憶中的人，可能是你偶爾才見的人，也可能僅僅是與你擦肩而過的人。所有的人心可以醜陋亦可以懂得愧疚，有些人保護的東西違背常理和眼光，或許無法被理解，卻確實有著他難以言說的理由。儘管如此，仍對無端遭受波及的人不公平，有些人明明毫無瓜葛、互不相干，不過是一個湊巧掉進了陷阱裡，竟從此萬劫不復。

用每一個細小的思維和動作去塑造出彼此的不同和私心，或許你看不透他們的想法，不明白其中的理由，但也只是你不明白而已，他們全都活了起來，所有的細節隨處可見，皆是你觸手可及的人——想藏的、想找的，欲蓋彌彰的、充耳不聞的，轉換時空都是你我的投射。

人生的每段經歷都無法與你無關，在故事中亦是，沒有人能夠置身事外。那個看似清醒的人在說謊，但正因為他看似清醒，所以沒人會去質疑，而被認作神智不清的人說了真話，卻因為他帶有缺陷就沒有人願意相信。就像你以為自己是拼了命地在挖掘真相，但真相明明就站在眼前，很多時候蒙蔽雙眼的也都只是你自己。
 
而信與不信、聽與不聽，同樣也無法斷論對錯，不過都是個選擇罷了。選得過一條生路，可能是運氣，選到了一條死路，也可能是解脫，沒有一件事情是不能追根究底的，不讓你追究的都只是人而已。故事卻也只是故事，是非對錯、正義惡意、幫與不幫、藏與被藏，正因為有著人格與性格上的缺陷，才造就了活生生的人，任何的有理與無理，我都無意替誰辯解。

故事有的只是最初的模樣，因為每個人品出的滋味不同，當它經過了一百個人的閱讀，就會出現一百種全新的樣子。就像你可以與旁人的理念相左，就像你可以不顧一切地質疑一件事，就像你可以盡情地相信你所相信的，如此地自由，全都是你自己。



文/柳煙穗
《叩叩》於鏡文學網站刊登，閱讀請點>>> https://bit.ly/3IZZnns
beanfun!文學星 鏡文學熱門小說強榜登陸，立即體驗>>>https://bean.fun/koy3P

特企／全國詐騙案件創新高！新光銀行積極防堵　守護資產

特企／台灣區塊鏈實體派對　百人齊聚相見

aifian全新改版升級！觸發隱藏任務　專屬驚喜等你拿

特企／史克威爾「復活邪神」　席捲台北國際電玩展！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀