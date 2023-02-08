參選2024？曾馨瑩頻搖頭 郭台銘：在等國民黨的辦法
鴻海創辦人郭台銘是否參選2024總統大選備受關注，郭台銘提早從美國返台，他今（8）日上午他與妻子曾馨瑩現身佛光山弔唁日前圓寂的星雲大師，被問及是否參選總統，郭稱「要服務人民有很多種方式，我還沒做最後決定。」下午他搭高鐵回到台北，面對媒體詢問是否會回到國民黨時，郭回答「現在等國民黨的辦法。」
記者余祥／台北報導
郭台銘提前回到台灣，是否要見立院前院長王金平，郭台銘說，年前約好了年後要向王金平請教一些台灣未來方向，希望了解資深的政治工作者怎麼看台灣的未來，而他的看法是，未來幾年對台灣最重要的事，要帶給人希望、要帶給人未來！台灣人希望是什麼？是和平，怎樣帶來和平，誰能帶來台灣真正和平最重要。
至於是否會回到國民黨籍？郭台銘說，現在他不好講任何事情，因為「國民黨有一套辦法，在等！」他剛回來，要把心裡想法沉澱清楚後，會找時間跟大家報告，現在要等國民黨辦法出來。
媒體也追問，家人是不是不太希望你參選？郭台銘說，「是啊！」曾馨瑩也在旁頻頻搖頭，郭台銘說，「她不贊成，這問題還沒有解決！」
國民黨發言人林家興則回應表示，目前全黨團結專注在3月4號南投補選延長賽，之後才會進行下一階段，具體處理相關辦法，一定會團結整合所有不滿民進黨傲慢濫權的力量，一起促成政黨輪替、下架民進黨。