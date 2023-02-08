三星Galaxy S23預購超麻煩 　網酸：是在打BOSS解任務？

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預購禮不夠大方，就有網友表示，「身邊不少朋友也都在等耳機消息，根本沒人在意殼，真的是完全無視大眾市場。」、「看到直接滅火，確定這是台灣旗艦客群喜好？」，甚至直言，「預購禮有夠蝦，等跳水吧！」不僅預購禮網友不買單，這次的早鳥優惠不同通路都有各自玩法，想要搶首購優惠，要解的任務可不少，要抽搶、要排隊、要參加活動，且還有限量，網友暗諷：「不說以為在打Boss解任務！」
還有人研究了許久後，給了購買攻略是：「通路要搶信用卡登錄跟折價券，沒有最優惠的，挑一個習慣平台研究就好。」、「Galaxy S23 Ultra建議預購，之後跳水也要一兩個月後才有可能跳個五千」、「神腦少一年保固，但換耳機感覺不錯。」 有人懶得研究預購優惠直接放棄，「等跳水好像比較簡單」，且想問官方，「為何不能直接折價就好？」
雖然網友對於預購有不少意見，但依舊有好成績，中華電信就宣布Galaxy S23旗艦系列新機在網路門市限量預購，已全數額滿。且統計客戶於中華電信網路門市預購狀況，獨家Galaxy S23 Ultra 512G及Galaxy S23 128G快手搶購一空。預購機型部分，Galaxy S23 Ultra、Galaxy S23+、Galaxy S23 佔比為70%、20%、10%，顯示大尺寸且內建S Pen的頂規旗艦Galaxy S23 Ultra最受忠實星粉青睞。機型顏色，則以辨識度高的墨竹綠、夜櫻紫最受喜愛，近6成客戶選擇。
針對網友對於預購禮的意見反饋，三星台灣官方表示，優惠方案會依據市場狀況及檔期有所不同，本次著重提供消費者所需的服務，如提供更多滿足生產力與創造力的應用程式會員免費試用、因應行動支付盛行的點數回饋、Samsung Care+延長保固、Samsung Wallet開卡優惠等，以降低消費者購機之後的服務使用成本， 然而三星仍維持既有舊換新折扣方案，降低消費者的購機門檻，並透過跨品類產品，邀請消費者以更優惠的價格體驗三星豐富的生態圈。此外，消費者的購物習慣、購買通路與優惠偏好等因人而異，因此與各通路夥伴緊密合作，每個通路皆可制定最符合其消費者的優惠活動方案，消費者可依自身需求選擇參與。