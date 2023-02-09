限三天！全家特濃拿鐵買1送1　7-11美式、拿鐵也買1送1

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📍優惠1：蘋果牛奶酷繽沙開賣
酷繽沙新吃法登場，即日起開賣新口味「蘋果牛奶酷繽沙」，將牛奶冰淇淋與蘋果冰沙以1:1均勻混和，並改採全新的特殊開口杯蓋，增加用湯匙挖著吃的新吃法，像是在吃剉冰，也能用吸管直飲。新品容量加大20%變更大杯，原價65元，2月21日前用全盈+PAY支付可減10元。
📍優惠2：特濃拿鐵買1送1
2月10日至2月12日限時3天，到門市使用全盈+PAY支付，享大杯特濃拿鐵買1送1、冰熱不限，平均每杯33元。此外，即日起至2月21日前，APP隨買跨店取也有全盈+PAY限定活動，哈根達斯迷你杯系列買2送1，每杯約77元、相當於6.7折。
📍優惠3：累積消費滿500送100
即日起至2月21日舉辦集章趣活動，在活動期間消費累積滿500元，就送100元全家購物金，下次消費滿200元就可折抵。
📍優惠4：每天免費玩刮刮樂
即日起至3月7日，全家APP內每日可免費玩1次刮刮樂，有機會刮中私品茶、草莓季甜點、零食等優惠，以及KKday抵用金，數量有限，送完為止。
📍優惠5：海燕窩、薑茶加10元多1杯
迎接櫻花季，全家和KKday合作推出期間限定的「櫻花杯」，即起至3月7日前，私品茶全品項任選第2杯7折，2月10日至2月12日限時3天加碼，使用全盈+PAY支付，享熱桂圓紅棗海燕窩、熱黑糖薑茶加10元多1杯。
🟡7-ELEVEN
門市明（10）日起至2月14日發動情人節優惠，祭出大杯美式咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵同品項買1送1。而線上OPEN POINT行動隨時取也有好康，限時開賣520告白咖啡案型，包括大杯卡布奇諾14杯、指定風味飲14杯、燕麥系列10杯、精品拿鐵9杯都是520元，平均單杯最低37元開喝。